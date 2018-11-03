台中花博 國際示範庭園亮相

台中花博3日將開幕，正港的花博豐原葫蘆墩園區在這裡！（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
國際示範庭園2日首次亮相，台中市長林佳龍（右四）、AIPH會長Mr. Bernard Oosterom（中）等出席儀式。（陳淑娥攝）

台中花博3日正式開幕！由國際園藝生產者協會（AIPH）與農委會共同打造的國際示範庭園2日首次亮相，針對「市民無限次免費參觀花博」，AIPH秘書長Tim Briercliffe表示，已違反AIPH政策及台中市府與AIPH的協議約定，AIPH並不支持。盧秀燕則重申，市民不該收費，也不須辦花博卡，請AIPH放心、別被誤導！

神話般花博 夢想成真

「夢想成真！」AIPH會長Mr. Bernard Oosterom指出，過去幾年多次來后里森林園區，當時是茂密林區，如今卻為國際庭園提供壯觀的位址，創造了神話般的花博會。

台中市長林佳龍指出，AIPH是全世界最專業且具權威的園藝生產者組織，這裡除了花花草草，最重要的是呈現出園藝與生活的關係；台中將辦花博的理念表現在「台中宣言」，希望透過AIPH的肯定來爭取更多人認同，目前已有110個城市、64個國家大使館或代表處及國際組織簽署。

是否應免費 各有說法

Tim Briercliffe則公開表明，提供市民無限免費參觀，違反AIPH政策，且在AIPH歷屆花博舉辦過程中從未發生過；AIPH期盼每次花博會都能維護良好品質，無限的免費違反AIPH與台中市政府的協議，AIPH並不支持，這份表明非常明確，盼與市府根據協議內容保持良好共識。

盧秀燕重申，花博需給市民應有權益，外縣市和外國旅客收費入園，市民不該收費、也不需辦花博卡；台中花博舉辦將跨越3位市長，最後將交棒給盧秀燕！當選市長後規費和權利金一定會繳交，完全不用擔心。

(中國時報)

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