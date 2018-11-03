焚化底渣再生 公辦處理廠啟用

2018年11月03日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

全台首座公辦焚化底渣處理廠2日在台南市正式啟用，環保署長李應元專程南下見證。市府強調，環保局耗資1.1億元引進德國先進設備技術，自建焚化底渣處理廠，預計每年可將8萬8000公噸的垃圾焚化底渣產製為再生粒料，打造廢棄物處理循環經濟的典範。

廢棄物處理循環經濟典範

代理市長李孟諺表示，廢棄物及汙水處理對地方政府來說是相當艱鉅的工作，過去，台南市焚化底渣的篩選及再利用工作，全交由民間處理，衍生不少疑慮及問題，現在由市府自行建廠並委託民間營運，將使公共工程施工單位更放心使用底渣，再生粒料也能更有效去化。

李應元認為，歐洲流行一句話「turn ash to cash」，用來形容將可利用的廢棄物轉變成資源；台南市政府打造的這座底渣處理場可說是「點石成金」，將焚化底渣變現金，並透過科技及現代化管理模式，大幅提升品質及產量，未來將是一個廢棄物處理循環經濟的示範園區。

一條龍方式確保加工品質

環保局長林健三說，目前該局還規畫建置再生粒料水洗流程及加工廠或製磚廠，未來垃圾焚化後所產生的底渣，從產出、處理、加工後再利用，將可用「一條龍」方式處理，不僅可確保再生粒料二次加工品質，避免再有因委託民間廠商處理，衍生違法堆置或申報不實等問題，也可協助其他縣市處理焚化底渣，使再生粒料能妥善處理並用於公共工程，共享廢棄物資源循環經濟。

環保局強調，底渣細粒徑佔比高，以往傳統篩分方式已不適用，須採專業精細分選處理，因此新建啟用的焚化底渣處理廠，引進德國設備技術，建置國內首座具備彈跳篩及多道渦電流、磁選、風選與空氣刀分選等系統，透過升級分選技術可回收90％鐵金屬、75％非鐵金屬，以及分離出4.75至19mm粗粒料、2至4.75 mm細粒料及小於2mm以下的極細粒料等3種再生粒料，是效能為全台最優的底渣處理廠，如此才能使再生粒料品質大幅提升，增加施工單位使用意願，有利於多元化再利用管道推廣去化。

(中國時報)