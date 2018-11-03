城巿盃龍舟賽今明競技蓮池潭

2018年11月03日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

2018年城市盃國際龍舟錦標賽將於3、4日兩天在左營蓮池潭舉行，本屆比賽計有15個國家、217隊、4340人參賽，包括美國、菲律賓、香港等國家地區均派出龐大陣容，屆時比賽精彩可期，主辦單位也邀請巿民前往加油。

舉辦9屆 人數成長4倍

城巿盃今年第9屆，參賽人數從2011年的948人到本屆的4340人，成長超過4倍。高雄巿體育會龍舟委員會總幹事朱文祥說，高雄近年來將龍舟運動推廣為全民運動，不僅隊伍逐年增加，每到周末蓮池潭更有許多愛好者練習。

龍舟委員會透露，不少來到高雄的國外隊伍一致認為在高雄比賽不僅交通方便、氣候溫暖，還有不錯的旅遊、住宿選擇，更有熱情親切的工作人員及民眾，因此大家呼朋引伴參與，可說是兼具運動觀光發展及城市行銷。

全台唯一 全年辦4場

高市府運動發展局指出，高雄是全台唯一全年辦理4場大型龍舟競賽的城市，除了市府主辦的愛河端午龍舟賽、中芸港端午龍舟賽，龍舟委員會主辦的港都盃及城市盃龍舟賽，皆吸引眾多喜好龍舟運動的國內外人士投入。

今年城市盃除競技龍舟也首度加入傳統龍舟。比賽項目計有大型競技龍舟500公尺直道賽、小型競技龍舟500公尺直道賽、傳統龍舟500公尺直道賽、小型競技龍舟200公尺直道賽、小型傳統龍舟200公尺直道賽及立式划槳等。

(中國時報)