城巿盃龍舟賽今明競技蓮池潭

2018年城市盃國際龍舟錦標賽將於11月3、4日在左營蓮池潭舉行。圖為前幾屆舉辦賽況。（運動發展局提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

2018年城市盃國際龍舟錦標賽將於3、4日兩天在左營蓮池潭舉行，本屆比賽計有15個國家、217隊、4340人參賽，包括美國、菲律賓、香港等國家地區均派出龐大陣容，屆時比賽精彩可期，主辦單位也邀請巿民前往加油。

舉辦9屆 人數成長4倍

城巿盃今年第9屆，參賽人數從2011年的948人到本屆的4340人，成長超過4倍。高雄巿體育會龍舟委員會總幹事朱文祥說，高雄近年來將龍舟運動推廣為全民運動，不僅隊伍逐年增加，每到周末蓮池潭更有許多愛好者練習。

龍舟委員會透露，不少來到高雄的國外隊伍一致認為在高雄比賽不僅交通方便、氣候溫暖，還有不錯的旅遊、住宿選擇，更有熱情親切的工作人員及民眾，因此大家呼朋引伴參與，可說是兼具運動觀光發展及城市行銷。

全台唯一 全年辦4場

高市府運動發展局指出，高雄是全台唯一全年辦理4場大型龍舟競賽的城市，除了市府主辦的愛河端午龍舟賽、中芸港端午龍舟賽，龍舟委員會主辦的港都盃及城市盃龍舟賽，皆吸引眾多喜好龍舟運動的國內外人士投入。

今年城市盃除競技龍舟也首度加入傳統龍舟。比賽項目計有大型競技龍舟500公尺直道賽、小型競技龍舟500公尺直道賽、傳統龍舟500公尺直道賽、小型競技龍舟200公尺直道賽、小型傳統龍舟200公尺直道賽及立式划槳等。

(中國時報)

焚化底渣再生 公辦處理廠啟用 御用毯伺候 臘腸糖糖幸福養老

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。