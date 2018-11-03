御用毯伺候 臘腸糖糖幸福養老

2018年11月03日 04:11 中國時報 李怡萱 ／基隆報導 ／基隆報導

不少人都很依賴自己從小用的那條毛巾或毯子，臘腸狗糖糖有數條「御用毯子」，飼主江太太寵毛孩無極限，為了不讓高齡14歲的愛犬著涼，只要是糖糖在家中會駐足的地方，都有一條毯子守候，走到哪就能披到哪。

提起糖糖首次到家中的情況，江太太說，當時糖糖才剛出生沒幾個月，可能因為對人類感到害怕，整晚都不斷嗚咽，當時覺得很心疼，決定好好愛護牠，花了將近半年時間，才終於取得糖糖的信任，直到現在，能讓牠真正放心的人也不多。

「糖糖在外很凶，對家人卻愛撒嬌」江太太說，只要家人從外回家，必定能看到糖糖奔跑而來，「直接撲到腿上討抱！」，但若是出門在外，警戒心就很重，「就算路人誇牠可愛，想摸，糖糖也會生氣到齜牙裂嘴！」

江太太笑稱，因為糖糖黏人，自從養狗之後，已經很久沒有出國玩。只有一次，便是數年前與家人去墾丁玩，當時將糖糖寄放在寵物店，沒想到糖糖竟不吃不喝，不斷用鼻子頂門，連皮都磨破了，讓她非常心疼，「從此之後連去高雄都當天來回！」

不過，她也說，養狗是「甜蜜的負荷」，既然已經養了，就要將牠視為家人，不能中途放棄。雖然因此有許多事不能做，但只要回家時看見飛撲而來的毛毛身影，一切就值得了。

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(中國時報)