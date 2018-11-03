淘汰舊遊具 香山公園再出發

2018年11月03日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市香山公園啟用超過20個年頭，出現年久失修、凌亂老舊情形，市府為此向內政部爭取570萬元經費，計畫打除水泥矮牆，設置榕樹廣場、改善行人鋪面，並淘汰罐頭式遊具，引進共融式鞦韆及攀爬網，成為親子休憩、玩樂的「樹下空間」。

城銷處表示，香山公園自1995年啟用以來，已超過20個年頭，外在水泥矮牆、欄杆阻隔等，不利社區居民使用，另公園內遊憩設施、體健器材過於老舊，步道上還有多處電箱、樹木更是凌亂，常被在地民眾詬病。

市長林智堅2日赴香山公園舉行開工典禮，與地方長輩、孩童互動，並了解鄉親們對公園的期待，承諾會優化現地設施及長輩空間，保留涼亭，增加大樹廣場，讓長輩們更喜歡到公園運動、聊天。

工程將一併淘汰罐頭式塑膠遊具，引進共融式鞦韆及攀爬網，並增加地景式遊具，配合現地榕樹設置環型遊戲區，另有陽光草皮區，讓孩子們盡情跑跳。

城銷處表示，香山公園自1995年啟用以來，已超過20個年頭，外在水泥矮牆、欄杆阻隔等，不利社區居民使用，另公園內遊憩設施、體健器材過於老舊，步道上還有多處電箱、樹木更是凌亂，常被在地民眾詬病。

林智堅說，他上任後投入香山區的建設達39億元，他上任時市府負債超過200億元，如今已還債近15億元，還向中央爭取超過100億元的經費，配合「進擊的公園」計畫，針市區22座公園進行改善，讓綠意延伸城區各地。

(中國時報)