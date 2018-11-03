黑幫堂主選里長 涉賄遭收押

台南檢警破獲竹聯幫信堂台南分堂李姓堂主藉選舉漂白，卻仍仗勢幫派身分，涉暴力討債、工程圍標、圍事等不法情事。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

竹聯幫信堂台南分堂李姓堂主企圖透過選舉漂白，仗勢幫派身分，涉嫌暴力討債、工程圍標、圍事及索討競選經費，並涉嫌以價值2500元辦桌菜向20位里民賄選，還假借救助弱勢團體，四處募集經費，里民噤聲、敢怒不敢言。台南檢警調出動百餘人分赴21處搜索，搜索傳喚27人訊問後，認定李某及程姓幫眾犯嫌重大，有重覆犯罪、串證及逃亡之虞，2日裁准羈押禁見。

台南地檢署去年接獲永康警分局情資，跟監、蒐證長達1年。永康警分局指出，該不法集團主嫌是竹聯幫信堂台南分堂李姓堂主，同時也是年底選戰的永康區里長候選人。

40歲李嫌有殺人未遂、組織犯罪、槍砲等前科，涉嫌帶領小弟數十人，除涉及不法圍標、賭場經營外，亦多次以暴力討債、暴力圍事之方式，於光天化日下將被害人毆打成傷，且為漂白及擴張地方影響力，投入永康里長選舉，甚至以贊助選舉名義，向台南、新竹、高雄等地建設公司勒索，然後再以競選服務處名義捐助弱勢，樹立濟貧扶弱形象。

此外，今年5月間該組織大哥陳正南因涉嫌恐嚇及暴力討債，在安南區府安路一處神壇內遭人開槍致死，程某被扶正後並未收斂氣焰，仍糾眾對仇家持續施以暴力行為，甚至在家屬面前強押被害人離開後持武士刀作勢砍殺，或利用網路、電話等方式嗆聲、催討債務。

這起掃蕩不法組織背後還有一段插曲，9月間病逝的台南市刑大偵六隊小隊長陳弘源，亦是專案小組成員之一，對於李嫌等人魚肉鄉里行徑甚感不憤，彌留之際仍心繫此案，如今專案小組成功瓦解「竹聯幫信堂台南分堂」，同事們第一時間只想與他分享「總算能告慰你在天之靈。」

(中國時報)

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