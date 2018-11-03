稅改大遊行 明上凱道

2018年11月03日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

法稅改革聯盟不滿台灣稅務制度導致企業出走、人才外流，11月4日將在凱達格蘭大道發起「稅改大遊行」，並提出退還超徵款項、撤銷違法課徵稅務案件、監察院主動彈劾違法稅務官等6大訴求，同時將公布支持稅改候選人名單，希望透過選舉凝聚推動稅改的力量。

法稅改革聯盟指出，台灣稅制長期都由「財稅幫」把持，稅務人員因「稅務獎勵金」濫開稅單；國稅局違法濫權刁難企業及民眾，但諷刺的是，人民自力救濟，敗訴率卻高達94％，稅務行政救濟制度失靈，不公不義的稅務制度成為企業出走、人才外流主因。

稅改大遊行將於4日下午1時30分從自由廣場出發，沿途經過凱道、公園路、襄陽路等路段，隊伍將在忠孝西路與中山南路交叉口天橋，民眾舉牌排成大樹形狀，呼籲政府支持改革，讓孩子根留台灣。

法稅改革聯盟提出六大訴求，包括退還超徵款項、依法課稅嚴懲違法「脅商」、廢除訴願前先繳一半制度並建立納保官與稅務專業法官遴選及淘汰機制、監察院主動彈劾違法稅務官員、廢除不法解釋函令及稅務獎勵金。

法稅改革聯盟強調，希望匯集各世代聲音，讓政府聽到希望盡速推動稅務改革的聲音；此外，活動中將公布支持法稅改革候選人，並發表稅改相關政見，希望獲得更多人重視與支持，改善台灣經濟及人才外流困境。

(中國時報)