白柚甘藷之旅 來西湖焢窯趣

2018西湖白柚甘藷農業之旅暨農特產品拓展客源加值活動10、11日於飛龍大橋旁周邊農田舉辦，縣長徐耀昌（右三）邀請民眾攜家帶眷一起來體驗農家樂。（巫靜婷攝）

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉預定10、11兩日舉辦「2018年西湖白柚甘藷農業之旅暨農特產品拓展客源加值活動」，縣長徐耀昌、代理鄉長楊秀瑕及地方各界，2日在五龍宮前為活動揭開序幕，邀請民眾重溫焢窯樂趣，親子輕鬆烤甘藷、選購農特產品及欣賞社區表演節目。

西湖白柚甘藷之旅於飛龍大橋旁周邊農田舉辦，有親子焢窯、白柚品嘗、農特產品展售及社區才藝表演，西湖農會邀約民眾攜家帶眷一起來體驗農村田園生活樂趣。

西湖鄉甘藷種植面積約50公頃，品質優良，口感佳，除了煮食、燒烤外，由農會輔導產銷班加工生產的冰薯更是聞名全國，市場銷路暢旺。西湖大白柚栽植面積約30公頃，是另項重要農產，果肉甜美多汁，受消費者青睞。

鄉農會將為民眾備妥焢窯食材及柴火，報名烤甘藷1組為5到7人，每組報名費用350元，2組同時報名送1箱10斤價值400元的白柚，限量100箱，送完為止。針對不會「結窯」的民眾，雜糧產銷班員可協助結窯，每窯酌收工本費100元。

活動期間另推出客家風味餐預約訂餐服務，每桌2800元，提供爌肉、客家小炒、時蔬等10道客家美食，用餐地點在三湖村社區活動中心，相關活動資訊可向農會推廣股洽詢，電話037－921718。

(中國時報)

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