甲仙、旗山 行動支付1元搶好康

2018年11月03日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市經發局與一卡通為推廣商圈行動支付便利性，連兩周推出1元限量商品搶購，帶動商圈買氣成長4成。3日將前進甲仙、旗山商圈，舉辦最終回體驗活動，民眾除可用1元享受特色美食，另加碼提供「搭客運遊商圈」交通回饋優惠。

經發局長李怡德指出，為推廣商圈行動支付， 10月18日起推出使用LINE Pay一卡通消費滿百回饋10％、滿200元抽888元儲值金、1元限量商品限時搶購等多重優惠。

日前在大連商圈、旗后商圈推出1元搶購活動，帶動商圈買氣，像是多款市價500元以上鞋款民眾，1元就可帶回家，商品3小時完售，合作店家營業額成長超過40％。

周六於甲仙、旗山商圈舉辦1元限時搶購，共計16家店配合推出1元限量商品，包括甲仙知名芋仔冰、芋頭西米露、芋圓及芋酥條等道地山城美食，及旗山特產香蕉冰紅茶、香蕉蛋糕跟香蕉蛋捲等，只要持LINE Pay一卡通帳戶付款，通通只要1元，不僅免帶現金，一次享有全部好康。

李怡德提到，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，特別加碼推出「搭乘指定客運路線享LINE Pay一卡通帳戶儲值金回饋」，即起至明年元旦，搭乘旗津渡輪及指定客運到甲仙、旗山即享交通回饋，限量3000筆，超值優惠不容錯過。

(中國時報)