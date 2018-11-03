泡湯季熱鬧開跑 溫泉一條街冷清清

2018年11月03日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北溫泉季昨熱鬧開跑，但去年才營運的「溫泉一條街」生意冷清，廠商貼出招租公告。（吳堂靖攝）

2018台北溫泉季2日於新北投熱鬧開跑，台北市長柯文哲與日本溫泉業者完成締盟儀式，北市溫泉發展協會理事長周水美也率隊參與，氣氛強強滾，不過緊鄰主場的「溫泉一條街」，不是鐵門緊閉就是仍在裝潢中，甚至貼出「進駐廠商招租中」告示，讓觀光客看得滿頭問號。

第17屆台北溫泉季盛大開跑，今年以「名湯海灣宴 潑湯祈福祭」為號召，共有60餘家溫泉、美食業者共襄盛舉，系列活動還包含兒童神轎採接遊行、浴衣設計大賞及那卡西之星PK賽 ，熱鬧非凡，台北市長柯文哲、產發局長林崇傑、觀傳局長陳思宇均出席共襄盛舉，全力推廣「全台第一泉」的美譽。

柯致詞表示，台北溫泉季邁入第17年，除了讓民眾來泡湯，另有少帥禪園、北投文物館、北投圖書館等景點可參觀，歡迎海內外遊客搭捷運到北投泡溫泉、品嘗美食。

不過柯文時哲上台合影時，眼光幾度飄向一旁的「溫泉一條街」，神情略顯尷尬。

新北投溫泉街去年打著「全台唯一以溫泉為主題」的名號開幕，主打美食、美學、美藝三大主題，初營運時柯還幫忙宣傳，不過相較昨天台北溫泉季活動氣氛熱烈，緊鄰的「溫泉一條街」生意卻冷冷清清，甚至貼出招租告示，不少遊客駐足指指點點。

地方店家表示，台北溫泉季已打出口碑，但溫泉一條街卻淪為一般商店街，除了常見的小吃攤，甚至有娃娃機店進駐，未做出區隔性與獨特性，導致人潮驟減，期盼相關單位能作整體性規畫，提升觀光競爭力。

(中國時報)