泡湯季熱鬧開跑 溫泉一條街冷清清

台北市長柯文哲（中）2日出席2018北投溫泉季活動，與北市溫泉發展協會理事長周水美（左）、立委吳思瑤（右）等人一起進行抬轎啟動儀式。（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
台北溫泉季昨熱鬧開跑，但去年才營運的「溫泉一條街」生意冷清，廠商貼出招租公告。（吳堂靖攝）

2018台北溫泉季2日於新北投熱鬧開跑，台北市長柯文哲與日本溫泉業者完成締盟儀式，北市溫泉發展協會理事長周水美也率隊參與，氣氛強強滾，不過緊鄰主場的「溫泉一條街」，不是鐵門緊閉就是仍在裝潢中，甚至貼出「進駐廠商招租中」告示，讓觀光客看得滿頭問號。

第17屆台北溫泉季盛大開跑，今年以「名湯海灣宴 潑湯祈福祭」為號召，共有60餘家溫泉、美食業者共襄盛舉，系列活動還包含兒童神轎採接遊行、浴衣設計大賞及那卡西之星PK賽 ，熱鬧非凡，台北市長柯文哲、產發局長林崇傑、觀傳局長陳思宇均出席共襄盛舉，全力推廣「全台第一泉」的美譽。

柯致詞表示，台北溫泉季邁入第17年，除了讓民眾來泡湯，另有少帥禪園、北投文物館、北投圖書館等景點可參觀，歡迎海內外遊客搭捷運到北投泡溫泉、品嘗美食。

不過柯文時哲上台合影時，眼光幾度飄向一旁的「溫泉一條街」，神情略顯尷尬。

新北投溫泉街去年打著「全台唯一以溫泉為主題」的名號開幕，主打美食、美學、美藝三大主題，初營運時柯還幫忙宣傳，不過相較昨天台北溫泉季活動氣氛熱烈，緊鄰的「溫泉一條街」生意卻冷冷清清，甚至貼出招租告示，不少遊客駐足指指點點。

地方店家表示，台北溫泉季已打出口碑，但溫泉一條街卻淪為一般商店街，除了常見的小吃攤，甚至有娃娃機店進駐，未做出區隔性與獨特性，導致人潮驟減，期盼相關單位能作整體性規畫，提升觀光競爭力。

(中國時報)

甲仙、旗山 行動支付1元搶好康 產地餐桌 讓青年用茶說故事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。