散布作票謠言 雲縣選委會喊送辦

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中國時報
／雲林報導

今年公投票到底要怎麼投？雲林縣選委會總幹事許木山表示，選民持身分證進入投開票所，管理員會先驗明身分，分別指引至公職選舉區、公投區，進入公投區時不會吆喝，但會充分告知，以維持行政中立。

許木山表示，當有選民步入公投區，只要拿出印章、身分證，選務人員就會一次給10張公投票，除非有指定只要幾號公投票、才會給特定的公投票，若選民是選擇性領票，選務人員也會告知每個人只能領一次。

許木山提醒，今年有10案公投但號次是從第7號起算直到第16號，原因是過去台灣已有過6次公投案，今年不會有第1號到第6號。

針對最近網路盛傳選務人員可能作票的謠言，許木山表示，台灣已有50年選舉經驗，每一年都精進選舉公平性，已確立公信力，不可能為特定政黨或候選人作票，他譴責這種抹煞選務人員努力的說法，若有發現一定報警，訴諸法律行動。

他表示，每個投開票所都有由公教人員擔任的主任管理員與主任監察員，而且公教人員擔任的選務人員必須占一半以上，當天有由來自不同機關單位的人員組合而成。

今年因九合一選舉綁公投，所需選務人力眾多，許木山指出，雲林縣1萬864名選務人員已募足，每個投開票所標準配置是19人，規模小的也有13人，預估24日晚上8點前開完公職選票，接著3個公投票匭同時開，希望在晚間10點前完成開票。

(中國時報)

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