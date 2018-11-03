月入2萬台鐵洗車員 拾金不昧

2018年11月03日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台鐵台東站洗車作業員周玉嬌1日晚間在普悠瑪列車廂內，拾獲乘客遺落的近10萬元現金，立即送至洗車組辦公室轉交失主；月薪才2萬多元的她，見到鉅額現款不起貪念，拾金不昧精神，獲得失主和長官、同僚大大感謝與讚賞。

周玉嬌1日晚間進行438班次普悠瑪第8車廂打掃清潔工作時，在椅子扶手旁發現1個黑色手拿包，打開一看，竟滿是現鈔，當下心想失主一定非常著急，立即送至洗車組辦公室招領，現場點交，手拿袋內除了9萬9千元新台幣，還有些許美元和印尼盾。

不久，林姓男子現身車站，表示遺失鉅款，要求協尋。經前往洗車組辦公室認領，點交分文不少，讓他喜出望外，直呼「台灣最美的風景果然是人！」

從商的他表示，1日從台北搭乘438普悠瑪到台東，順手將手拿包放在座位旁，下車時竟忘了拿，直到回到家才驚覺遺失，立即搭乘計程車回到車站尋找，原以為找不回來了，幸好周玉嬌拾金不昧，分文不少完璧歸趙。

周玉嬌在台鐵台東站擔任洗車作業員近30年，認真負責，數年前升任領班，凡事以身作則，深獲部屬愛戴；先生早逝，她靠著微薄收入養育3名子女，雖然日子過得辛苦，但總是樂觀面對。拾獲大筆金錢而不起貪欲，拾金不昧的精神普獲讚揚，也讓近日因普悠瑪翻覆事件而陷入低迷的台鐵，注入一份正能量。

(中國時報)