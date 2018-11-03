桃園1999 日韓泰越印攏ㄟ通

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園位於國門之都，移工人口冠全國，新住民也很多，桃園1999為了服務為數眾多的外籍旅客、移工或新住民，11月起開辦1999線上真人口譯服務，將提供日語、英語、韓語、泰語、越語、印尼語等6種語言，讓服務更多元。

研考會主委詹賀舜表示，桃園市政府積極打造優質旅遊環境，要將外國旅客留在國門之都，不要只是過客，除了大力宣傳桃園好山好水，近年來更開發許多景點及特色觀光路線，逐漸讓桃園成為外籍人士旅遊首選，為提供外籍旅客優質的旅遊服務，1999市民服務專線推出英語、日語和韓語的線上口譯服務，讓國外旅客旅遊無界限。

另外，桃園市外籍移工逾11萬人、居全國之冠，新住民也有近6萬人，桃園可說是新住民及移工朋友的新故鄉，考量他們初來台灣常因語言不通造成生活不便，申辦證件或洽詢資訊都沒有頭緒，1999提供泰語、越語、印尼語的口譯服務，幫助移工與新住民，打造友善城市。

研考會指出，英語和日語服務直接由精通英或日語的話務人員1對1解決民眾問題，韓語、泰語、越南語、印尼語則採線上三方通話，由翻譯人員即時口譯給話務人員和來電民眾。外語服務為上班日的上午9點到下午5點，市話及手機撥打都享有前10分鐘免費服務，歡迎民眾多加利用。

(中國時報)

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