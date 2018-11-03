馬英九、吳敦義、朱立倫應優雅轉身

2018年11月03日 04:10 中國時報 主筆室

藍營自2014年太陽花學運以降，歷經2014和2016年兩次選舉大敗，氣勢跌落谷底，可謂萎靡不振。外部環境對百年大黨極度不利之際，這個黨卻在3年內4度更迭黨主席，頻繁的權力核心異動造成諸多紛擾，國民黨愈孱弱，民進黨權力愈強大。

步入2018年蔡總統執政表現不佳，惹起政治、經濟和社會的種種爭議，支持度頻頻下挫，根據親綠的台灣民意基金會民調，蔡英文的聲望贊同度從2016年5月就任的69.9%，至今年9月已跌落到31.2%，下滑近4成，提早落入馬政府第2任末期才遭受的民意崩盤困境；民進黨的政黨支持度也連帶下滑，從2016年7月的30.4%，跌落至今年9月的24.7%。

雖說國民黨在背水一戰的惡劣情勢下支持度逐步回穩，看似走出低谷，但從政治大學選舉研究中心6月的數據來看，也僅僅走出2016年的低潮，將政黨認同從20.8%小幅拉抬至25.3%，甚至還不及2013年的26.7%，更遑論2011年巔峰的39.5%。民進黨固然失去民心，國民黨元氣卻尚未恢復。從2017年開始，藍綠兩黨支持度萎縮，中立選民比重大於藍綠兩黨總和，成為台灣最主要的政治族群，為藍綠之外第三路線的發展創造沃土。

根據政大選研中心資料，自1998年以來，除2001年和2002年因親民黨因素外，國、民兩黨支持度總合高於中立選民，甚至2011年僅憑國民黨一黨，就可超過中間選民近1成的比重。也就是說，兩黨制是台灣20年來的政治寫照，如此可見，2017年以降中間選民比重超過藍綠選民，意義深刻且影響深遠。

國民黨已無法吸引中間選民的熱情，對民進黨、蔡政府失望透頂的選民也不願回歸國民黨，因此國民黨選情始終低迷，台灣政治氛圍顯得沉悶無力，讓人心灰意冷，甚至各政黨開始辦理九合一選舉黨內候選人提名，整個國民黨溫溫吞吞，與社會的互動也顯得不冷不熱，直至「韓流」爆發才出現全新格局。

這股由國民黨高雄市長參選人韓國瑜所掀起的「韓流」，從10月開始延燒，愈燒愈旺令人瞠目結舌，在這個綠遠大於藍的城市，民意基礎已徹底翻轉，韓國瑜在多數民調上都遠勝過對手陳其邁。更令人嘆為觀止的是，韓國瑜效應已從高雄外溢到全國，打破藍綠兩黨原先的戰略格局。

對藍營來說，提名韓國瑜前壓根不會想到，4年前慘輸55萬票的高雄，竟會成為帶動全黨氣勢的戰略破口；民進黨也不曾想到，高雄民眾對綠營厭煩的現象，除桃園、基隆、新竹市外，幾乎沒有一個選區敢掉以輕心。

根據美麗島電子報10月最新國政民調，國民黨的評價在「韓流」帶動下，從9月的正向30.7%、負向43%，10月正向提高到41.7%，負向降到39.2%，變動近14%，回歸到2010年底的水準。10月民進黨負向評價陡增5.5%，來到新高的57.5%。在政黨認同度上，「韓流」也讓國民黨在1個月內從19.4%增加到25%，與民進黨拉開近5%的差距。僅半年前，無論政治評價或政黨支持度，藍綠依然相差無幾，可見「韓流」效應之強。

值得深思的是，國民黨雖然受益於「韓流」，拉抬了整體選情和政黨氣勢，但韓國瑜卻從來不被認為是一個國民黨的政治人物，也不曾被期待是藍營的救世主。許多高雄人表態，這場選戰「不是國民黨和民進黨之爭，而是高雄人和民進黨之爭」。正是這麼一位具草根性、貼近基層、接地氣的非典型國民黨，才能吸引到更多對民進黨失望，卻不願支持國民黨的中間選民。

對國民黨來說，「韓流」是帶領藍營走出絕境的方舟，卻同時是國民黨尚未走出困境的雙面鏡。「韓流」之所以能帶動全黨氣勢，正顯示「典型」的國民黨無法在民意大變局下，獲得多數選民的青睞，頂多是固守萎縮後的基本盤，如同過去1年，在政黨支持度2成、好感度3成左右徘徊。

韓國瑜的成功、韓流的發酵不僅讓藍營2018選舉有所突破，更重要的是清楚告訴國民黨，改變、草根、基層、地氣這些元素對百年老店的重要。一旦2020或往後選舉，走回典型、宮廷、教條路線，「韓流」所掩蓋的病灶就會全盤湧現，國民黨將重回2014至2016年的困境。

了解民意結構與韓流的本質，吳敦義、馬英九甚至朱立倫等，都應知所進退，優雅轉身。

(中國時報)