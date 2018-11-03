2018年11月03日 04:11 中國時報 主筆室

國安局長彭勝竹在立法院證實，國安局確實已在監控臉書等公開網路社群，偵蒐包括「詆毀國家元首」等所謂影響國家安全的情資。

至於何謂「詆毀國家元首」的言論，國安局舉例說，如在蔡英文總統「同慶之旅」期間爆發的抵制85度C事件；大陸軍事網以〈蔡英文要把太平島賣給美國，美國敢接嗎？〉為題，扭曲總統言論；以及日前有那姓犯嫌在社群網站假稱，總統要求勘災甲車官員全副武裝，意圖斲傷元首領導國家公信，製造社會對立衝突。

就國安局所舉的這3個例子來看。當時揚言要抵制85度C的有兩派人，一是大陸網民，一是台灣綠營民代及支持者不滿85度C後來公開表示支持九二共識。請問國安局認為是誰在「詆毀國家元首」？

至於太平島事件，起因於台灣媒體報導，親綠營的國防智庫有人提出大膽構想，建議政府考慮以「人道救援」的名義，將太平島一部分租借給美軍使用。對此，民進黨立委王定宇認為這個做法很好，省錢又安全，是可以討論的議題。

王定宇都叫好了，國安局最好先了解一下親綠智庫是否確實做過出租太平島給美軍的建議，再去指責大陸軍事網上面的相關消息；不過，大陸網上的消息，國安局管得著嗎？

至於那姓民眾散布雲豹甲車人員荷槍實彈的假消息，警方已送辦，不勞國安局費心。

國安局說，監控臉書的目的只是為了「了解民意」，那麼，監控了老半天，國安局對民意到底了解了多少？事實上，國安局越是用打擊新聞自由的方式來呵護蔡英文總統，她就越會被民眾所厭惡甚至拋棄。國安局別害蔡總統啦！

(中國時報)