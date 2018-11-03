賭爛民進黨票會有多少

2018年11月03日 04:11 中國時報 高源流

在這個選舉期間談言論自由，不免悲從中來。民進黨一路走來，自詡為民主政黨，也把鄭南榕打造成一個捍衛言論自由的英雄。但是，這些都是民進黨為取得政權所製造的假象。真正的民進黨，骨子裡就是反民主、反言論自由。台灣人應該從民進黨刻意塑造的這個虛夢中覺醒。

說起來，台灣的選舉之所以會有所謂的「賭爛國民黨票」，也就是和國民黨當年專政時期反民主、箝制言論自由、製造白色恐怖有關。在那個時期，報刊出版受到限制，人民能發表的言論、能接觸到的言論都受到當權者管控。

那時候，即便家裡同時訂閱4、5份報紙，幾乎消息都大同小異。有關反國民黨，反當權者的事件鬧得再大，一般人都很難從報章上找到半點消息。

就因為這樣的箝制人民接觸訊息及言論的自由，導致那時候的許多人民喜歡去聽異議人士的演講，去支付高價買黨外雜誌看，然後，聽多了，看多了，很自然地，就相信他們講的、寫的。一股反國民黨、賭爛國民黨的情緒逐漸在民間擴散。

從那時候起到現在，賭爛國民黨的選票形成一大政治勢力。再怎麼爛的人，只要會罵國民黨就有選票，而且還會最高票當選。拿政治當幌子，實際賣假藥搞錢的，只要開口閉口罵國民黨，他的藥可以賣高價賺錢，他的這個人，還能選什麼，當選什麼。

國民黨如今趴在地上，原因雖多，但賭爛國民黨的那股民間意識仍是主要肇因。可是從來沒有人，尤其是賭爛國民黨的這些人，有認真想過現在的民進黨，是不是比以前的國民黨，更值得賭爛。

入主總統府，又掌控立法院，把台灣的政權牢牢掌控在手裡的民進黨，現在變成什麼樣子？它無視不溯及既往的原則，硬砍軍公教退休年金。它為了少數一些台獨主張者，走冒進的台獨路線，置台灣人民的生活福祉於不顧。它透過國會多數暴力，立了幾個反民主的法律，逐步整肅及消滅其他合法政黨。

最近民進黨政府又透過國安局、調查局等情治系統，假借所謂的「不實消息」、「假新聞」影響國家安全、詆毀國家元首，說要「制定專法或增補法條」、「設立專責機構」管控。一股箝制言論自由的綠色恐怖已經形成。

自詡為「東廠」還洋洋得意的促轉會副主委張天欽雖然下台，但心中無言論自由修持的一些民進黨政客在這次選舉中，還準備上台。

正在選高雄市長的陳其邁是一個。根據前兩天的新聞報導，陳其邁曾經在2012年第8屆立法委員的任內，提案修正《二二八事件處理及賠償條例》，主張對於否認二二八歷史，對於受害者造成侮辱與二次傷害的言論增訂條文處以刑罰。陳其邁可能不知道，他提的草案內容侵害人民的言論自由至鉅。

正在競逐連任澎湖縣長的陳光復是另一個。近4年前，陳光復就任縣長沒幾個月，就因為不滿一家報紙報導他太太僭越體制的新聞，全面禁止澎湖縣政府各機關單位、學校訂閱這家報紙。這樣的反民主、反言論自由的行徑證明了民進黨已經變質。

我們真的想看看，這次選舉中，賭爛民進黨的選票會有多少。

(中國時報)