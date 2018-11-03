川普仍在玩和戰兩手策略

2018年11月03日 04:11 中國時報 李正修

正當中美貿易大戰打得如火如荼之際，美國川普總統出其不意地打電話給大陸國家主席習近平。川普並在推特上表示兩人針對雙邊經貿的歧見及北韓問題有「長時間及很良好的對話，對月底阿根廷G20高峰會的會面有助益」。川普的善意，表面看起來似乎中美高層有握手言和的可能。

不過，如果同時觀察美方的其他動作，美國顯然仍在玩和戰兩手策略。美國國務卿蓬佩奧日前嚴詞重批中國大陸，強調「中國將是美國面臨的最大國家安全挑戰」，而美方正試圖說服中方表現得「像正常國家和尊重國際法」。美國國務卿的作風向來以溫和協調著稱，鮮少高調抨擊他國，再加上副總統彭斯10月初也發表強硬的「討中檄文」，讓全球都關心中美兩國關係的走向是否將會硬碰硬。

蓬佩奧還舉美國起訴試圖竊取商業機密的大陸公民為例，強調如果中方不願正視智慧財產權的問題，美方將在經貿議題上持續施壓，直到中方願意進行公平互惠的貿易關係為止。果然，美國司法部近日就以竊取美國公司機密為由，起訴大陸晉華與台灣聯電兩家公司，顯見川普真有心以戰逼和。

由於美國視中國為崛起的強權，認為現階段就必須予以牽制。中國則對以美國為首的西方國家一再宣傳「中國威脅論」的意圖感到不安，自認恢復其世界地位只不過是順應歷史潮流而已，談不上改變國際秩序。因此在兩國利益無法並存，但又沒有正面衝突誘因的情況下，短期內維持「鬥而不破」格局仍是兩國交手的主旋律。

根據曾在歐巴馬政府擔任國安會亞洲事務高級主任的麥艾文觀察，由於中國的「核心利益」與美國有嚴重衝突，使得美國朝野在對華政策上漸趨一致，且兩國的分歧在未來只會更加擴大。

美國軍工複合體是川普總統政治基礎的最重要支柱，川普不惜與盟國鬧翻來衝撞現行國際秩序，也不忘強軍經武來捍衛美國既有的全球利益。11月6日美國將舉行期中選舉，目前各方多預測，川普所屬的共和黨在參議院仍會維持多數，眾議院則可能失去一些席位，但不會輸太多。若是這樣的結果，將不會威脅到川普的領導威信，國際社會有可能再見識另一波的「川普旋風」。

美國與中國是否會走向「修昔底德陷阱」，一直是各國密切關注的議題。強權競爭是國際政治不變之鐵律，美國不願丟掉目前的獨霸地位，中國則欲取而代之，但雙方現有了化敵為友的初步跡象。此次川普主動致電習近平，顯然是想為本月底兩人的會面創造新契機，如果屆時兩位領導人對未來雙邊關係能有不同的想像，國際經濟及外交局面也許能更平穩些。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)