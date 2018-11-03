台鐵需要更多的吹哨者

2018年11月03日 04:11 中國時報 卓亞雄

台鐵普悠瑪事故賠上18條人命，行政院到目前還未公布正式調查報告，突然普悠瑪列車的製造商「日本車輛製造公司」承認他們設計有疏失，但日車也聲稱，ATP遠端監控系統在交車時屬於未連接狀態，可能是設計相關人員確認不足所致，但對ATP本身功能沒有影響；至於配線是否正確連接的確認測試，應由台鐵實施。

普悠瑪為什麼出軌，日本媒體比台灣還關心，普悠瑪出軌隔天，日車股價慘跌7.3%，但承辦此案的宜蘭地檢署只顧著對司機員開槍，沒注意到製造廠可能有問題。經台鐵要求調查普悠瑪是否有ATP被關閉後，自動通知行控中心的功能，日車才發現因為負責設計的人疏失，並沒有這項功能。

台灣人向來哈日，也相信日本製造的品質，但列車採購這麼大金額且關係人命安全的交易，驗收程序可以如此大意嗎？普悠瑪出軌事故發生後，曾有一位退休的台鐵副總工程師透露，當年他赴日驗收普悠瑪列車時就發現有不少缺失，但他的意見卻沒有人願意聽，心灰意冷之下他以辭職表示決心，不願在驗收過程有異下蓋章，退休後並拒搭普悠瑪列車，因為他心知出事是必然，結果不幸果然發生了。

當年的吹哨者無人理睬，在發生重大事故後，又傳出有台鐵員工具名揭露，出事當時普悠瑪時速140公里的說法可能不是事實，卻因此遭到打壓，台鐵認為該員工未經長官許可受訪，違反《公務人員服務法》，要求他提報告作為議處的參考。由此看來，台鐵內部的管理確實存在很大的問題，粉飾太平、掩蓋問題的心態若不改變，台鐵就算換了新局長，經營也難上軌道。

日本車輛製造公司說，ATP配線是否正確連接的確認測試，應由台鐵實施。這說法是吃定台鐵的推拖之詞。但台鐵的確自己也不夠謹慎。新列車從採購、驗收、測試到上路應有許多的環節及經手人員可以發現瑕疵之處，何以等到出事後，許多問題才被員工不斷爆料出來。對於台鐵吹哨者發生的警訊，交通部應該負起監督的責任。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」的成員中，有不少是和官方有關的單位代表，例如交通部直屬的工程顧問公司，令人擔憂可能會像環保署的官派環評委員一樣，最後主導了環評會議結論。也許在真相出爐之前，還需要更多的吹哨者。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)