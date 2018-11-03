漁民上街 別扣帽子

友善列印
中國時報
李武忠

蘇澳、琉球、東港等地漁民組成自救會，將於6日北上農委會抗議，農委會官員竟批評這是政治操作，引來自救會反駁，要求漁業署長不要抹黑。

自救會表示過去漁民有問題會找漁會向政府反映，只是政府一直不理會。漁民此次大動作北上抗議，主要的訴求有兩大部分，即抗議新修訂遠洋漁業三法罰金過高，執法過當，以及要求政府守護主權和漁民海上作業權益，兌現大選時讓漁民過好日子的承諾。就算政府無法完全接受，還是存在傾聽和溝通的空間，別為了選舉把自己的子民視為仇寇。

對於前者，漁業署表示，修法是為了符合國際規範。但過去漁業署對非法漁業活動管理相當寬鬆，也才會收到歐盟黃牌警告。漁政機關為求早日解除黃牌警告，趕緊修法，大幅提高違規漁船罰款金額，並趕緊做業績，短時間內就取締近百艘違規漁船，幾乎是過去的數十倍。漁業署官員的處理過程難道沒有缺失嗎？

對於後者的訴求，漁業署長僅表示政府有積極與日本官方交涉中，這樣的說法漁民當然不會買單。台日雙方溝通多年，卻遲遲未見具體成果，我國漁船在其他海域也常遭到其他國家軍警無端的干擾，同樣未見政府強烈交涉，維護漁民的權益和尊嚴。對此，口口聲聲「顧主權，護台灣」的政府，難道不會感到愧疚嗎？

漁民如今為了生計被迫走上街頭，官員無須給良善的漁民扣帽子。給漁民一個安全、安心的捕魚環境是政府的基本責任，蔡政府做到了嗎？別滿腦子都是選舉算計！　（作者為農經學者）

(中國時報)

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