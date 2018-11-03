花博開幕彩排 外賓讚水啦

2018年11月03日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台中報導 ／台中報導

2018台中花博開幕晚會將在今（3）日正式登場，昨（2）日彩排現場，團隊打造寬100公尺、高達8層樓高的巨型舞台，動員來自海內外37組的表演團體、超過1000名演出人員，演出具台灣農家特色、廟會文化等節目，並演唱貝多芬第9號交響曲裡的〈歡樂頌〉，象徵世界一家，現場來自紐西蘭毛利傳統舞蹈團的成員，也被台灣表演熱力感動，入境隨俗喊出台語「水啦」！

動物裝置藝術 活跳跳

總策畫李永豐表示，這次舞台規畫，除了國內罕見的巨型規格，也以保育類動物櫻花鉤吻鮭、石虎等形象，作為大型裝置藝術品，活靈活現，「在色調上的處理以繽紛色系為主，周圍的護欄採用彩虹色，連成一氣，台上除了保育類動物，還有海洋生物，把山和海元素集結起來，在這國際盛會上宣揚台灣特色文化。」

李永豐過去曾策畫多場大型演出活動、街頭遊行，他表示，這回廣邀大台中地區在地團隊，像是九天民俗技藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊、新民高中樂儀旗隊、梨春園北管樂團等，同時帶領中、新生代人才參與幕後製作，他表示：「台灣未來是年輕人的，我們一定要創造機會給年輕人，讓大家都有表現機會，目前看來大家的表現都很有力量。」

唐美雲扮媽祖 飆美聲

晚會演出包括〈序曲〉、〈冰河台灣〉、〈四大古文明〉、〈台灣給予世界的禮物〉、〈文明的躍升〉、〈創新匯流新台中〉、〈台灣‧台中走向世界〉等多段表演。

國家文藝獎得主、歌仔戲名角唐美雲，首度以美聲演唱法和國立台灣交響樂團同台高歌一曲《百年城》，歌詞來自詩人路寒袖，描繪台中歷史風情，唐美雲表示：「大家除了聽我唱歌，我也化身時尚媽祖扮相，還有一胖一瘦，身穿Q版千里眼、順風耳形象衣裝的演員隨行在側。」

九天民俗技藝團團長許振榮表示，「這回動員中部和外縣市地區，總計400多名陣頭工作者，同台演出宋江陣、八家將、獅陣等，充分展現台灣民俗文化的內涵。」

(中國時報)