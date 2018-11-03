音樂廳11月14日直播 柏林愛樂專人操刀

柏林愛樂數位音樂廳導演、副導和兩位成音工程師也將親自來台，操刀高雄衛武營演出的全球網路直播。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導

本月將第5度訪台的柏林愛樂交響樂團，將與當紅指揮杜達美演出3場音樂會，其中在高雄衛武營國家藝術文化中心的演出，更將透過柏林愛樂的數位音樂廳，對全世界做線上直播，不只讓樂迷能跨越時空欣賞，牛耳藝術總監牛效華更透露，後續將公布一組台灣地區樂迷專用的7天免費序號，讓樂迷即使不能親臨現場，都能在網路上欣賞柏林愛樂的演出。

牛效華表示，雖然自2011年起柏林愛樂來台都會透過數位音樂廳直播，但這是柏林愛樂首度主動派員，出動導播、副導和兩名成音工程師來台執掌。為求慎重，牛耳藝術也再三和合作單位確認訊號傳輸通暢，「數位音樂廳的工作人員12日就會抵達台灣，13日將全天工作，到14日完成第二次衛星測試，晚上演出才能正式直播。這場演出也讓衛武營首次站上國際舞台。」

牛效華表示，這是柏林愛樂第一次離開台北演出，更是衛武營的全台第一座葡萄園式音樂廳開幕後首度迎接國際大團，正巧柏林愛樂駐團的柏林愛樂音樂廳就是世界上第一座葡萄園式音樂廳，「對熟悉葡萄園式的柏林愛樂來說，衛武營應該很好適應。」

此外，國際天團難得到南台灣，衛武營也將開放14日當晚演出前下午30分鐘的彩排時間，讓專業音樂科班學生申請入場，近距離觀摩杜達美與柏林愛樂的互動。衛武營藝術總監簡文彬表示，「少有國際樂團到南部演出，對於學生來說能親臨現場、近距離見習彩排的機會更是難得。雖然只有半小時，柏林愛樂也樂意跟學生分享。」

牛效華表示，除了數位音樂聽直播，牛耳藝術也取得柏林愛樂授權舉辦轉播活動，歡迎各縣市政府單位聯繫，同步舉辦室內或戶外轉播。目前柏林愛樂在台灣的3場音樂會門票已幾乎售罄。

(中國時報)

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