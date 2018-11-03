地區醫院 名醫假日也看診

2018年11月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

假日診所多未開診，其中又以周日最為嚴重，為彌補民眾假日就診空窗期，社區醫院協會表示，全國300多家地區醫院，自今日起，投入假日開診，民眾假日看診不再只能往大醫院急診跑，且不少地區醫院也有名醫駐診，民眾假日看病也可以掛到名醫的診。

受到一例一休的影響，醫療院所假日開診人事成本增加，特別是周日及國定假日的開診率明顯減少，根據健保署統計，地區醫院僅約4成，西醫基層診所約2成。

為鼓勵基層醫療假日多開診，健保署長李伯璋表示，健保署決提高地區醫院假日門診診察費，周六調升100元，周日及國定假日調升150元，預計一年將投入近7億元。

李伯璋指出，健保署提高假日門診診察費是一回事，最重要的是台灣社區醫院協會願意情義相挺，鼓勵所屬會員提高假日開診率。健保署昨日與社區醫院協會等多個醫療團體舉辦「分級醫療雙向轉診作夥來」記者會，共同宣示全力投入假日開診。

台灣社區醫院協會理事長、本身也是南投愛仁醫院院長謝武吉指出，社區醫院有檢驗、檢查設備，且內、外、兒科等科別都有，且不僅是醫學中心，地區醫院也有名醫，他的醫院就有30多名醫學中心醫師前來支援，其中有一位高醫免疫風濕科的名醫，每周固定到他的醫院看診，早上8點準時看診，一直看到下午，附近民眾都很高興，不僅看名醫不用大排長龍的等待，醫師也有充分時間仔細說明病情，且地區醫院人較少，院內感染風險也下降。

健保署醫管組長李純馥表示，目前全台有361家地區醫院，截至目前為止，已有308家地區醫院於周六開診，周日開診也達115家；謝武吉強調，未來會再陸續增加，希望能達100％。

民眾可於健保署全球資訊網及健保快易通App「固定服務時段」頁面，點選地區醫院周六日開診連結，即可顯示假日開診的醫院有哪些可供參考。

(中國時報)