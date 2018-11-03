20年畫了滿牆書 幾米佩服自己

2018年11月03日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「如果我不是幾米，我會非常佩服這個人；如果我不是幾米，我不敢相信有一個人有這麼多作品。」在自己的創作20周年特展上，繪本作家幾米看見一片牆上滿滿的繪本也不禁感慨良多。

打造幾米品牌的推手，墨色國際總經理李雨珊透露，幾米其實在2016年出《忽遠忽近》時就曾說過「要退休、是最後一本了」但其實創作能量仍是源源不絕。幾米則不諱言「整個環境也不同了，年紀大了也覺得累。」過去幾米是極規律地早上8點進工作室開始畫，中午吃個飯，下午1點又繼續工作到5點。「現在沒辦法那麼規律了，但還是想做到。」事實上在畫畫、創作上他仍維持規律，這也讓他始終有新的作品。

「自我挑戰、學習，也是在疲憊中嘗試做沒有做過的事。」近10年，幾米也開始嘗試油畫創作，此次也展出了《發亮的早晨》及《午後的等待》兩件油畫作品，幾米自我調侃，往往忙得來不及畫完油彩就乾了，只好一直塗塗改改，而畫油畫與水彩表現繪本不同，「沒有說故事，只從畫面的結構、色彩去表達。」

近4年，幾米也試著「玩玩泥土」開始做立體雕塑作品，此次展出的銅雕，人人偶與巨型的動物、蔬果親密地頭碰頭，「像是不能跟大人說的委屈和心事都頭碰頭和朋友說了」。雖是新嘗試，但幾米認為自己的創作「能做的就只是表達出來，然後被理解。」

走到今日，他多次獲國際獎項，出版了64種書，被翻譯成20種外語，作品被改編成電影、音樂劇，繼宜蘭的幾米公園後，最新的公共藝術作品將出現在淡海輕軌綠山，而創作20周年特展又在台北、香港、蘇州、深圳的誠品4城聯展，幾米卻仍自謙地說：「我只是幸運吧！誰能夠想到會走到今天。」堅持創作20年，對他來說是「我真的喜歡畫畫！」

(中國時報)