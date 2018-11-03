王笠人噴淚 謝王珮華提拔

2018年11月03日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

製作人王珮華（右）特地來給王笠人打氣，讓她感動不已。（盧禕祺攝）

福茂唱片砸千萬元打造大陸新人歌手王笠人，將推出首張創作專輯，2日在西門町舉辦〈你是答案〉MV首播，這首歌是王笠人以自身經驗的創作，25歲的她有個穩定交往1年的圈外男友，對方年紀大她約10歲，她害羞笑說最喜歡對方的成熟，歌名似乎也明示對方就是她的「答案」。

王笠人和男友是透過朋友介紹認識，進入五光十色的演藝圈，她坦言男友雖沒跟她說過，但心裡應該不免也會擔心，「擔心應該會有，但他很理解我，我覺得他是理解大過於擔心。」雖男友大她10歲，但目前她還沒有被給予成家壓力。

恩人王珮華打氣

3年前王笠人被製作人王珮華相中，替偶像劇《致，第三者》創作片頭曲〈如果我們再相遇〉，正忙於製作民視八點檔的王珮華，昨也特別抽空到現場，送上抱抱為她加油，還朗誦親手寫的卡片，讓王笠人忍不住哽咽。

兩人雖曾合作過，但素未謀面，因此王笠人昨天相當興奮，她說當時接到王珮華的點名邀約，原本心裡很不踏實，「因為我本來在公司只擔任幕後創作，所以不知道她是要我自己唱，還是寫給別人唱。」後來得知確定由她本人親自演唱，也讓她興奮不已，昨她也迫不及待向王珮華當年的提攜之情表達謝意。

(中國時報)