王笠人噴淚 謝王珮華提拔

王笠人過去一直隱身幕後，昨首度公開露面坦言很緊張。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
製作人王珮華（右）特地來給王笠人打氣，讓她感動不已。（盧禕祺攝）

福茂唱片砸千萬元打造大陸新人歌手王笠人，將推出首張創作專輯，2日在西門町舉辦〈你是答案〉MV首播，這首歌是王笠人以自身經驗的創作，25歲的她有個穩定交往1年的圈外男友，對方年紀大她約10歲，她害羞笑說最喜歡對方的成熟，歌名似乎也明示對方就是她的「答案」。

王笠人和男友是透過朋友介紹認識，進入五光十色的演藝圈，她坦言男友雖沒跟她說過，但心裡應該不免也會擔心，「擔心應該會有，但他很理解我，我覺得他是理解大過於擔心。」雖男友大她10歲，但目前她還沒有被給予成家壓力。

恩人王珮華打氣

3年前王笠人被製作人王珮華相中，替偶像劇《致，第三者》創作片頭曲〈如果我們再相遇〉，正忙於製作民視八點檔的王珮華，昨也特別抽空到現場，送上抱抱為她加油，還朗誦親手寫的卡片，讓王笠人忍不住哽咽。

兩人雖曾合作過，但素未謀面，因此王笠人昨天相當興奮，她說當時接到王珮華的點名邀約，原本心裡很不踏實，「因為我本來在公司只擔任幕後創作，所以不知道她是要我自己唱，還是寫給別人唱。」後來得知確定由她本人親自演唱，也讓她興奮不已，昨她也迫不及待向王珮華當年的提攜之情表達謝意。

(中國時報)

洪榮宏帶妻約會預習走紅毯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。