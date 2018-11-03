小松菜奈撲台 領獎心繫美食

2018年11月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

楊丞琳全身都是圖騰，坦言搭配起來有難度。（張祐銘攝）

謝金燕昨以鉚釘皮衣配牛仔裙裝，十分帥氣。（張祐銘攝）

ELLE Style Awards風格人物大賞2日晚舉行頒獎典禮，包括小松菜奈、楊丞琳、謝金燕、大小S等都冒雨共襄盛舉。拿下國際名人獎的小松菜奈以一襲香奈兒藍白百摺洋裝飄逸現身，開心地說：「這次來台灣雖然遇到下雨，但很期待可以吃到很多美食。」

擔任嘉賓的「姐姐」謝金燕久未露面，昨以鉚釘皮衣配牛仔短裙裝龐克登場，說自己就是走「浮誇爆款」路線，被問到接下來計畫，她神祕地推說想不起來：「接下來還有滿多活動…像是會出席金馬獎。」紅毯戰袍「還在努力」。

首度頒發的「Couple獎」給了汪小菲及大S，她透露身上俐落的黑色褲裝是汪小菲上網幫她買的，至於價格？汪小菲只說：「挺合理的！是位新銳設計師。」全能天后獎小S壓軸紅毯，以亮片連身褲裝秀出大腿緊實線條，還在現場秀深蹲：「我的腿線條很漂亮，但亞洲人世俗眼光，可能會覺得粗，這是練出來的！」她為此減肥好幾天，決定典禮結束馬上要跟大S去吃麻辣鍋。

楊丞琳盼引領風格

ELLE Style Awards旨在表揚各領域具風格的名人，風格男女歌手獎頒給小宇及A-Lin，主持人獎是黃子佼、名人獎得主曾之喬、潮人獎為羅志祥，男演員獎由吳慷仁奪得，抱回風格女演員獎的楊丞琳說，心目中有風格的人物很多：「但我最想要成為大家心中的風格。」

(中國時報)