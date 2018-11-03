青森蘋果咬一口多汁香甜

2018年11月03日 04:11 中國時報 劉育良 （日本青森傳真） 報導（日本青森傳真）

蘋果樹被白雪覆蓋，又是另一種風景。（黃暄提供）

岩木山和蘋果樹，是青森最具代表的風情。（劉育良攝）

清晨6點多的「弘果弘前中央青果」市聲鼎沸，一箱箱蘋果正等著叫價。這是青森當地蘋果果農辛苦了近8個月後的豐收，一顆顆的蘋果，累積出超過1000億日圓（約276億台幣）的經濟效益。

蘋果，養育了可觀的青森人。這裡出產的蘋果，銷往全日本以及海外各地，台灣是外銷最大市場。在「蘋果的故鄉」青森，體會一年容易又蘋果的時序變化，從此時起大快朵頤蘋果的好滋味。

8月，「早生富士」品種上市，緊接著富士、土岐（TOKI）、王林、強納金等接棒，開始一年一會的蘋果豐收期，縱使夏末初秋時青森遭遇颱風侵襲，多數蘋果樹安然無恙，果實累累，預計向當地專業人士預估的年產45萬噸目標挺進，當地人自豪且自信：「台灣今年吃到的青森蘋果，甜度至少都有14，量多質佳。」

青森，幾乎已和蘋果畫上等號，打入台灣市場多年，已是品牌的認證。以往訴求「安全、安心」口號，今年，「青森縣蘋果對策協議會」以「健康、美容」為重，邀專業教授、技師從科學數據分析的觀點，提供消費者能獲得更多關於蘋果營養成分及相關知識，讓蘋果的好處發揮得更加徹底。

富含蘋果多酚

「一天一蘋果、醫生遠離我」的諺語，大家耳熟能詳，這也說明了一顆蘋果所蘊藏的多樣營養素，除了大量的維他命C和膳食纖維外，高鉀低鈉的蘋果，對平衡現代人高鹽飲食也有幫助。近年來日本和荷蘭等國更研究出蘋果蘊含「蘋果多酚」，是人體健康的好幫手。

蘋果的營養和美味，背後則是果農的心血結晶。每年1月大雪封凍，果農開始剪枝，去蕪存菁，讓春天發芽的蘋果樹可以獲得更多的成長空間；4月開始施肥、除草，5月授粉，長成後開始轉果，讓每顆蘋果可以完整地照射到陽光，甚至在蘋果樹下鋪上反光板，讓蘋果底部也可以均勻受到日曬，使整顆蘋果顏色更添均勻。直到8月，早生蘋果開始收成，其他品種陸續登場，直到11月採收告一段落，此時的青森雪已下。幾乎每個月都有必須要完成的工作，果農的辛苦不言而喻，年復一年。

台成出口大宗

果農把採收後的蘋果集中，等待賣出好價錢，「弘果弘前中央青果」成堆的蘋果箱，香味撲鼻，登高鳥瞰，蔚為壯觀。蘋果依據大小、甜度而有不同等級的區分，訂好價錢後的蘋果裝箱冷凍，準備送往海外最大消費地台灣，約7到10天即可在台灣吃到青森蘋果，目前，量產的土岐深受台灣人喜歡，是出口大宗品項。

(中國時報)