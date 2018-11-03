澳門摩珀斯酒店 賭一把奢華美味

2018年11月03日 04:11 中國時報 徐力剛 （澳門傳真） 報導（澳門傳真）

摩珀斯酒店限定款「Morpheus Gold─Plaisir Sucre」，饕客可親身體驗互動樂趣。（徐力剛攝）

「小牛排／小胡蘿蔔／薑」嚴選小牛犢進行烘烤，搭配特製牛肉醬汁品嘗。（徐力剛攝）

天頤包廂仿「龍鱗」設計，日光下散發金黃光芒。（徐力剛攝）

特色菜「油泡黑松露花節蝦配夜香花燴岩米」做工繁複，爽口蝦肉與岩米迸出新滋味。（徐力剛攝）

暢銷款甜點「Ispahan」粉紅外觀，混搭玫瑰、荔枝、覆盆子3元素，顛覆饕客味蕾。（徐力剛攝）

說到澳門，「奢華」是許多人的第一印象，土地面積雖不大，但在博弈、旅遊產業加持下，素有「亞洲拉斯維加斯」美譽。驅車駛過街道，金碧輝煌酒店與賭場林立，加上米其林主廚餐廳幫襯，成為現代淘金夢的應許之地。美食常是旅程的精髓所在，猶如為清湯注入佐料般畫龍點睛，今年新開幕的摩珀斯酒店由「天頤餐廳」、「杜卡斯餐廳」與「艾爾曼尚廊」建構出美食鐵三角，讓饕客們流連忘返。

坐落於21樓空中走廊的「天頤餐廳」，以中國「五行」為靈感發想，特殊龍鱗造型包廂宛如「金」龍身軀，展現綿延之美，步入餐廳，特色「木」鑲板牆讓人眼前一亮，餐廳周圍設置流「水」裝置，襯以「火」紅色電梯視覺感強烈，再以陶「土」燒製餐具大啖美食。天頤由總廚黃贊奇和行政總廚范健華領軍，使用當季食材揉和川、潮、魯菜及客家菜等特色，每日提供無菜單料理。范健華分享，美味料理首重食材新鮮，天頤無配備冷凍庫設施，藉每日親赴市場挑選原料，確保餐點品質。

冷泡茶「頤家」拉開餐期序幕，使用白毫銀針、玫瑰為基底，搭配一方龍井茶凍，有歡迎回家寓意。主餐端出「油泡黑松露花節蝦配夜香花燴岩米」，爆炒蝦肉Q彈帶勁，尾韻松露滋味濃厚，夜香花特有的爽脆口感，與帶有黏性的岩米相得益彰。主廚推薦菜色「香茅燒妙齡乳鴿」精選23天乳鴿，先以醋和麥芽糖塗抹後烤製，佐以檸檬香草熏製，上桌時揭開外蓋，香草風味直衝腦門，深褐色外皮酥脆，肉質軟嫩富含醬汁。

三星主廚顛覆味蕾

品嘗中餐奧妙後，別忘了前往米其林三星主廚杜卡斯（Alain Ducasse）打造的「杜卡斯餐廳」一窺究竟。法國出生的杜卡斯擅長保留食材原始特性，創作顛覆味蕾佳餚，招牌料理「地中海紅蝦凍／金魚子醬」完美詮釋地中海風味，頂級紅蝦加入橄欖油、檸檬與法國鹽之花調味，混搭特製膠凍，最後盛上滿滿黃金魚子醬，堪稱饕客的夢幻逸品。另道「小牛排／小胡蘿蔔／薑」嚴選小牛犢入菜，烘烤後牛排塗上肉汁，配以各色胡蘿蔔，玫瑰色肉質入口即化，餘韻繞喉不散。

餐廳以米白色為主視覺色系，襯以大量垂墜式玻璃吊燈，恍若來到水晶雕琢宮殿，提供賓客絕佳用餐環境。店內「Chef Table」提供8席座位，特殊玻璃帷幕可任意變換透明度，讓賓客近距離欣賞餐點製作過程。

放大版馬卡龍吸睛

最後以甜點畫上完美句點，「艾爾曼尚廊」外型仿鳥巢設計採光度佳，由「甜點界畢卡索」稱號的Pierre Herme親傳弟子Sebastien掌廚，艾爾曼尚廊延續法國Maison Pierre Herme Paris純正血統，秉持原始食譜及原料製作，僅改變少數甜點外觀，目前店內甜點款式與巴黎相似度高達80％。經典品項「Ispahan」為放大版馬卡龍，粉色餅皮夾入酸甜覆盆子、荔枝與玫瑰奶油增添風味，為拍照打卡必備甜點。

甜品「Morpheus Gold─Plaisir Sucre」延續酒店經典菱形、三角形外牆結構，以金色幾何造型巧克力為上蓋，底層加入焦糖堅果、芒果塊和柑橘醬，品嘗前以小木槌敲碎巧克力，兼具美味和樂趣，是款強調互動性甜點。

來到澳門的旅人無論是醉心珍饈美饌，或想放縱於紙醉金迷，澳門以其獨特魅力網羅旅客。看準金字塔頂端商機的摩珀斯酒店，擅長以美食擄獲饕客，搭配大型表演秀「水舞間」及皇室般住宿體驗，美好的假期，讓旅行者各自探索不同的樂趣與故事。

(中國時報)