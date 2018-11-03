周迅霍建華旋風合體2hrs

周迅（左）和霍建華主演的《如懿傳》是獲肯定的精緻古裝大戲。

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中國時報
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周迅今年以電影《你好，之華》角逐金馬獎影后，巧合衛視及緯來27日將播出她與霍建華主演的清宮大劇《如懿傳》，電視台搭便車搶她時間，17日出席金馬獎頒獎典禮，18日則與霍建華出席上檔記者會。不過她與霍建華言明只出席2小時記者會，且只在台上Q&A，不下台接受平面媒體訪問。據知「皇后」此行入住文華東方酒店，8人4天3夜至少要燒200萬，由電視台及金馬執委會埋單。

《如懿傳》是《後宮甄嬛傳》姊妹篇，幕前幕後卡司陣容強大，延攬多位電影等級的演員加入，除了第一位拿下兩岸三地電影影后獎項的周迅、好萊塢奧斯卡終身評委鄔君梅、2座金馬影后陳沖及張豐毅、董潔、張鈞甯、霍建華，周迅說：「這是一部最極致清宮劇。」經紀人昨表示，還無法確定16日抵台，因周迅有拍戲工作，具體時間必須再和劇組溝通協調。

周迅與高聖遠結婚4年卻屢傳婚變，最近她接受大陸《時尚芭莎》雜誌專訪，導演陳可辛問她是否想過生小孩？周迅說：「快30歲的時候特別想生孩子，但當時沒合適機會，一再錯過，到現在我也還沒決定。」

生孩子還沒決定

她有感而發說：「萬一生出不乖的孩子呢？萬一生出一個對這世界沒好處的孩子呢？」她常被朋友虧想太多，自認還沒準備好，陳可辛虧：「這件事永遠不會準備好的。」周迅也同意：「我覺得就順其自然。」

(中國時報)

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