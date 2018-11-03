天貓雙11全球狂歡節

2018年11月03日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導蔡淑微、

天貓國際商家森田藥粧今年雙11與設計師Daniel Wang推出的聯名款面膜禮盒。

隨著天貓雙11全球狂歡節的腳步接近，許多人早已準備在這天大搶紅利和折扣！為了讓邁入十周年的天貓雙11全球狂歡節好玩、好買，有看頭，阿里巴巴首次集結旗下所有業務包括天貓、淘寶、盒馬、銀泰、餓了嗎、口碑、飛豬、優酷等，全面覆蓋食衣住行、吃喝玩樂，徹底體現自2017年以來全力推廣的新零售策略，透過科技、各式與品牌合作的場景以及雙11的娛樂節目，串聯線上線下。像今年雙11的全球潮流盛典，由60多個品牌於活動上帶來了超過1000款爆款及新產品，直播瀏覽量比去年增加兩倍，線上共超過1.4億人次參與互動，這樣的消費者邊看邊買新模式，帶來多重購物體驗，更重要的是，本次雙11還針對台灣會員推出超多的優惠內容與好禮，讓消費者在購物時可同時使用多重優惠，買得更加盡興開心！

每年的雙11全球狂歡節，對阿里巴巴來說，都是商業、支付、物流與服務的重大考驗！十年前，雙11只是一個27家品牌參加的光棍節活動。現在，已經是匯聚18萬品牌的全球購物狂歡節，各大手機，服飾、小家電及美妝護膚品牌積極參與，像今年iPhone XR新機、還有台灣剛上市的戴森捲髮棒，在今年雙11前就啟動了預售模式；此外，全球有1000多家品牌今年雙11推出了獨家訂製款來競逐，其中德芙巧克力還特邀米其林三星大廚來調配祕方。「走到第十個年頭，天貓雙11早已超越電子商務促銷的概念，成為了全球品牌的奧運會。」天貓總裁靖捷表示。

除了商業基礎設施的精進，今年雙11線上線下的串聯整合，幾乎涵蓋了日常消費的所有場景。在優惠折扣部分，除了商家提供的優惠外，還將發放超過100億元的購物津貼與紅包，且各種優惠都可疊加同時使用，再搭配較往年來得簡單的玩法規則，讓所有消費者買得更加盡興。特別的是，今年活動中推出的「包郵區」優惠將涵蓋全球200多個國家。

220萬盒面膜備戰

天貓雙11全球狂歡節祭出的超級優惠不只讓台灣消費者滿心期待，龐大商機也讓台灣不少品牌加入戰局，以面膜產品廣為人知的森田藥粧便是其中之一，森田藥粧花了多年時間成功打進大陸市場，今年已經是第8年參與雙11，森田藥粧執行董事郭易軒透露今年就準備了220萬盒面膜備戰，回想這8年間，因著與天貓平台合作，逐漸讓對岸消費者認識及了解到品牌價值，「台灣電商只做降價促銷，但雙11其實更重視讓品牌與消費者溝通的機會，讓大家了解品牌的價值才是重點。」

近年來了解消費者的改變也是參加雙11商家的最大挑戰，森田藥粧就透過天貓平台所提供的大數據分析，針對大陸北方乾燥的氣候，推出深度保溼的地方限定款，而這2年的雙11期間也不再以光打折吸客，而是一次將各種保養面膜都包在一大組合中販售，一次滿足消費者的各種需求，也發現消費客群除了主力族群外開始發展出一群更年輕的品牌喜好者，而能真正針對消費者做行銷。預計今年雙11可再創高峰達近30％的成長。

而天貓平台的大數據不僅只對賣家有利，其實就連買家也可透過其在淘寶天貓上，從包羅萬象的商品裡搜尋及購買最適合需求、有興趣的商品，像超過4年使用經驗的用戶郇小姐就分享，自己婚禮的所有細節，包括伴娘服、花圈花籃、桌上布置品等，全部在淘寶天貓上購買，就連婚後生了小孩的生日派對用品也都在平台上下單，「淘寶不僅什麼都有，而且CP值也高，可是我人生美好時光的最佳拍檔！」

(中國時報)