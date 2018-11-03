《鬥牛犬》起死回生星餐廳

2018年11月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

品嘗美食是人生一大樂趣，聞名全球的西班牙「鬥牛犬餐廳」不僅獲米其林三星級肯定，還6度被英國專業美食雜誌《餐廳》列為「世界最棒的50家餐廳」第1名。

可惜的是鬥牛犬現已轉型為烹飪研究中心，有錢也無緣躬逢其盛。紀錄片《鬥牛犬：米其林帝國》以廚師阿德里亞兄弟為主角，一窺他們如何攜手打造出這個驚豔全球的「分子料理」帝國。

分子廚藝 聞名全球

亞伯特阿德里亞（Albert Adria）能有一身好廚藝，要歸功於哥哥費蘭阿德里亞（Ferran Adria）。16歲那年費蘭接手瀕臨倒閉的「鬥牛犬餐廳」，亞伯特從基本的洗碗、打雜開始幫忙，漸漸對料理產生興趣，從甜點師傅一路晉升為創意主廚，研發出「分子廚藝」，超過1800道料理讓鬥牛犬以層出不窮創意聞名全球。液態氮、真空烹煮等前所未有手法，顛覆傳統料理方式與口感，讓餐廳每年吸引200萬人爭相訂位，獲封「史上最難訂」頭銜。

2011年7月，費蘭臨時宣布鬥牛犬餐廳將轉型為烹飪研究中心，雖然餐廳很受歡迎，每年預約超過200萬筆，但只招待8000人，平均每人消費約360美元（約1萬800台幣）。費蘭說：「每年虧損約70萬美元（約2100萬台幣），不得不歇業。」

頂級美食 絕無僅有

鬥牛犬歇業不代表分子料理隨之消失。亞伯特每天發狂工作14小時，5年內開了5家高級餐廳，風格涵蓋西班牙餐酒、墨西哥料理等領域，還打造新餐廳「謎」，不僅提供世上絕無僅有的頂級美食，更將用餐過程設計成一趟目眩神迷的奇幻體驗，獲得國際媒體盛讚「改變人們上餐廳的方式」。電影11月9日在台上映。

(中國時報)