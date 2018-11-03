愛馬仕玩樂開趴

愛馬仕年度主題晚宴是台北時尚圈大事，今年以PLAY THE HERMES WAY為主題，入場萬花筒走道帶來戲劇化感受。（愛馬仕提供）

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中國時報
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愛馬仕年度主題晚宴在松山文創園區5號倉庫登場。（愛馬仕提供）
1.愛馬仕西洋棋世界讓貴賓們開心打卡，貴賓梅村健二（左起）與夫人蘇妙子、昌鑫金屬董事長謝憲宗與夫人吳怡禎。（愛馬仕提供）
2.晶華董事長潘思亮與夫人也在彩帶鞦韆前甜蜜留影。（愛馬仕提供）
3.愛馬仕台灣區董事總經理程家鳳（右）與夫婿董磊以帥氣Pose入場。（愛馬仕提供）
4.晚宴區以暖色彩條裝飾，舒適浪漫。（愛馬仕提供）（飲酒過量有害健康）
5.駿馬使者一字排開氣勢驚人。（愛馬仕提供）
6.愛馬仕遊樂現場擺設眾多專屬歡樂遊戲，像釣釣馬等。（愛馬仕提供）
7.愛馬仕DNA裡的駿馬被重新詮釋，這是玩樂的賽馬會。（愛馬仕提供）

從1837年創立以來，愛馬仕一直由家族成員掌控，沒被時尚大集團擁有，讓這個頂尖品牌舉辦大型活動，從不以刺激銷售為考量，而是傳達品牌訊息為重點，在台舉辦的年度主題晚宴就是其中一項，以這幾年為例，晚宴曾帶領台灣頂尖客層體驗巴黎露天市集、自然界或一日巴黎生活，雖僅限定一晚，人數也僅百多人，但感染力隨口傳、網路散播下，鞏固了品牌時尚旅人形象，也讓時尚界增添更多趣味。

那麼，今年的主題是「PLAY THE HERMES WAY」。玩樂，但是愛馬仕的調調。

趣味遊戲 暗藏品牌DNA

走入松山文創園區，遠遠就先看見5號倉庫外，那風中飄逸桃紅、粉紅、粉藍，以及愛馬仕橘的彩帶，彩帶內是一個個鞦韆，穿著品牌招牌絲巾洋裝、手拎柏金包或繫著經典絲巾的貴婦們，前一刻還優雅徐行，但一看見這裝置，忍不住放下矜持，先坐上鞦韆拍個美照，接著立刻盪起來，晶華董事長潘思亮與夫人也在當中，兩人鶼鰈情深的來場鞦韆合影。

該踏入會場了，歐，先請留步一下。因為這個走道也與玩樂有關。原來是由菱形鏡面組成、閃耀霓虹燈的萬花筒隧道，無論像愛馬仕台灣區董事總經理程家鳳與其夫婿董磊來個帥氣的警匪片Pose，或如廣達電腦副董事長兼總經理梁次震與經營BELLAVITA的2位女兒走溫馨的家庭片，這萬花筒就是能拍得張力十足。

如果覺得這樣就很好玩了，那裡頭的愛馬仕專屬玩樂才正要開始。所有能讓貴賓們回歸兒時的玩意全都一一出現了；一個8字型的水道，上頭浮著將被吸鐵釣竿吸起的小馬兒；疊高的愛馬仕橘鐵塔，在等著貴婦們擲出球兒來個全倒；簡單好玩還帶有品牌DNA（橘色、駿馬、棋盤）是這些遊戲的共通點，而且一關接一關，射飛鏢、跳彈簧、騎馬賽...，讓這些平時高壓的貴客可放鬆一下。

壓軸表演 驚喜不間斷

而在一段駿馬使者的舞蹈後，隱藏在愛馬仕遊樂場後方的晚宴區才現身，燈罩式配上暖色彩帶，讓用餐者每人看來都像被美肌般的好氣色，而一道道佳餚上桌後，在甜點後彩蛋現身，來自歐洲的人聲表演樂團帶來歌聲層層堆疊，禮帽先生、雜耍小丑、特技女孩開始近距離演出。一路玩到尾，果然很愛馬仕的調。

（「時尚玩什麼？」文轉S2、S3）

(中國時報)

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