時尚玩驚喜行銷

日前於倫敦、上海開出的2019春夏男裝快閃店面中，整體視覺以「綠野仙蹤」為靈感，並可提前選購或預定明年1月才會正式上架的最新系列。（LV提供）

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中國時報
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LV男裝創意總監Virgil Abloh，把自創品牌Off-White限量快閃之成功操作模式帶入新東家。（LV提供）
香奈兒2019度假系列以棉、絲與品牌代表性斜紋軟呢，呈現如香奈兒女士般的隨興風格。（CHANEL提供）
香奈兒於曼谷重現2019度假系列，將湄公河畔的倉庫打造成趣味橫生的「5號碼頭」，並邀眾人一同登上La Pausa號郵輪甲板。（CHANEL提供）
TOMMY HILFIGER日前於東京舉辦的「TOKYO ICONS」活動中，透過水上全息投影的方式，展示全新秋季系列。（TOMMY HILFIGER提供）
受邀出席香奈兒曼谷2019度假大秀的菲瑞威廉斯，也親身體驗曼谷的熱帶風情。（CHANEL提供）

踏入花花綠綠的時尚世界，好玩的事情唾手可得，品牌要如何靠著新玩意維持可見度、刺激消費者，就變成設計師和經營團隊的最大挑戰。藉著藝術改寫原有視角，透過聯名吸引不同族群，開出快閃店主打預購、限量等驚喜行銷，怎麼玩出新高度，才是當今大環境中的成功法則。

標榜限定 營造優越感

舉凡打上「僅只一次」名號，向來都是票房猛藥，唯端看品牌要如何各顯神通，為產品包裝出超乎物件本身的想像空間。自2000年起推出度假系列的CHANEL香奈兒，就以顧客的旅行需求為主體發想，每年鎖定的「目的地」更令人期待。日前品牌即選在曼谷重現其2019度假大秀，將湄公河畔的倉庫打造成趣味橫生的「5號碼頭」，還邀來品牌形象大使莉莉羅絲戴普（Lily-Rose Depp）、菲瑞威廉斯（Pharrel Williams）及台灣女歌手9m88等人到場，親身體驗這座被譽為「東方威尼斯」的熱帶風情與文化，激盪出絕無僅有的火花。

美國品牌TOMMY HILFIGER則選定東京為ICONS系列巡迴活動之最終站，並透過水上全息投影的方式，投射出3層樓高的影像，打破傳統時裝秀的展演模式，宣揚品牌結合科技的新世代形象。

而剛上任的LOUIS VUITTON（簡稱LV）男裝創意總監Virgil Abloh，亦把自創品牌Off-White限量快閃的成功操作經驗帶入新東家，日前於倫敦、上海開出兩家男裝期間限定店面中，展示由其操刀的2019春夏男裝，讓消費者有機會搶先入手明年1月才會正式上市的最新系列，利用人們「爭先恐後」的優越心理，打造出「我有你沒有」的獨占式效益。

(中國時報)

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