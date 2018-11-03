藝術結伴 發現新視野

PRADA延續旗下之Cloudbust Landing計畫，藉3位新銳攝影師的鏡頭，捕捉上海、福岡及倫敦等3座城市的年輕活力，圖為由攝影師劉樹偉以上海為背景所拍攝的「開放之城」系列。（PRADA提供）

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中國時報
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FENDI找來匈牙利藝術家Laslzo Bordos聯手，以品牌總部所在的義大利文化宮建築為畫布，運用光雕投影技術，營造出今古並存的美好畫面。（FENDI提供）
BOSS Jeremyville Holiday系列公仔，每只3500元。（BOSS提供）
LONGCHAMP x Clo’e Floirat聯名系列零錢包，預定11月6日於全台上市，1900元。（LONGCHAMP提供）
德系品牌BOSS找來以紐約為基地的藝術家Jeremyville，用其擅長的可愛插畫，打造出截然不同的聯名系列，模特穿BOSS Jeremyville Holiday系列襯衫7400元。（BOSS提供）
法國插畫家Clo’e Floirat為LONGCHAMP繪製的插畫中，以鮮明色彩記錄成群結隊的狗狗與主人們的可愛身影。（LONGCHAMP提供）

藝術是鞏固品牌深度的最佳切點，品牌亦透過和藝術家的合作中，玩出有別於固定調性的視角，並藉此拓展接觸受眾，與不同族群對話。富有當代視野的PRADA，為延續旗下之Cloudbust Landing計畫，找來包含劉樹偉、Kenta Nakamura及Clara Nebeling等3位新銳攝影師，分別以上海、福岡、倫敦3座城市為背景，用鏡頭捕捉如Cloudbust鞋款的年輕活力。

同樣源自義大利的FENDI，這回找來匈牙利藝術家Laslzo Bordos聯手，以品牌總部所在的義大利文化宮（Palazzo della Civilta Italiana）之建築為畫布，運用光雕投影技術為畫筆，將其宏偉外觀與羅馬競技場串聯，並加入FF Logo等品牌代表性元素，營造出今古並存的美好畫面。

而以俐落西裝聞名的BOSS，也趁著年末佳節將至之際，跳脫自我舒適圈，請出以紐約為基地的藝術家Jeremyville，用其擅長的可愛插畫，打造出截然不同的聯名系列。Jeremyville筆下的兔子和為農曆新年誕生的小豬等人，變身為卡通不夜城中狂歡的主角，俏皮現身於襯衫、包款之上，為整體增添一絲歡樂氣氛。法國品牌LONGCHAMP亦選擇與插畫家Clo’e Floirat合作，於經典Le Pilage摺疊包款上，使用鮮明色彩繪製出成群結隊的狗狗與主人們的可愛身影，更首度推出寵物用的小皮件，讓家中每個成員都可享受同等寵愛。

(中國時報)

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