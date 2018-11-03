卡通明星同行 歡樂耍童趣

2018年11月03日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

來自紐約的rag & bone，以本身融入街頭文化的風格，重點式詮釋米奇於90年間的演化過程。（rag & bone提供）

設計師Diane von Furstenberg以其擅長的裹身式剪裁，為米妮打造出一件別具意義的波點洋裝。（翻攝自DVF官方微博）

法國品牌LACOSTE趁著自身85周年之際，與迪士尼聯手推出膠囊系列同慶，此系列將於11月14日起開賣。（翻攝自LACOSTE官方網站）

Disney×Cath Kidston星空米奇絨布手提袋，3680元。（Cath Kidston提供）

Superga×Disney米老鼠90周年聯名紀念款，2380元。（Superga提供）

提到跨界聯名常客，怎能忘記今年適逢90歲大壽的米奇與米妮，這對誕生於1928年的迪士尼明星，讓不少設計師和品牌激盪出充滿童心的想像。以裹身式洋裝（Wrap Dress）為人所知的設計師Diane von Furstenberg，即為迪士尼的當家花旦米妮打造了一件別具意義的洋裝，整體以黑白真絲面料為底，並採用手工刺繡亮片完成全身上下的波點設計，全程共動用15名工匠，花費近35個小時完成。

來自紐約的品牌rag & bone，則用融入街頭文化的現代感圖像元素，演繹米奇於90年間的演化過程，並預計分別於紐約、洛杉磯與倫敦等地，舉辦別開生面的活動，以慶祝聯名系列上市。美國丹寧大廠LEVI’S，選擇透過植絨、刺繡和亮片等細節，展現米奇與米妮的逗趣表情，MICKEY×LEVI’S聯名系列中，利用帶點80、90年代氛圍的懷舊單品，彰顯美國流行文化無遠弗屆的影響力。

法國品牌LACOSTE亦趁著自身85周年之際，與迪士尼聯手推出膠囊系列，共同慶祝此一值得紀念的美好時刻。包括男女裝、童裝、配件等近30項單品中，藉刺繡、3D列印技術等手法，凸顯兩位明星的俏皮身影。歐系品牌Cath Kidston和義大利國民鞋Superga，也紛紛用旗下經典單品、圖騰，為米奇與米妮慶生。

(中國時報)