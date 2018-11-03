脫下時尚外衣 李冠毅自在做自己

2018年11月03日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

「時尚貴公子」李冠毅最近出新書，自揭黑道之子、被母親遺棄的過去，拋開華服的虛假外衣，自在做自己。（蘇蔓攝）

李冠毅在時尚圈擁有好人緣，在2年前舉辦喜願東西名人藝術慈善晚宴，總共募得1700萬元，全數捐贈喜願協會為喜願兒圓夢。（李冠毅提供）

李冠毅（右）與日本足球明星中田英壽（左）是多年的好友。（李冠毅提供）

《東西名人雜誌》執行長李冠毅最近在時報出版社出了一本暢銷書《自在做自己》，目前已經3刷，內容談的不是時尚穿搭，而是他的成長過程和時尚態度，才知這位活躍於兩岸三地時尚圈的貴公子，有著黑道之子、生母遺棄、被愛人欺騙霸占財產、甚至瀕臨破產的過去。

人生故事有如鄉土劇

「我的故事，就是八點檔本土劇《台灣霹靂火》加上《龍捲風》的綜合體！」李冠毅笑說，以前他在人前總是光鮮亮麗，不敢把自己暗黑失敗的一面讓別人知道，總覺得丟臉，但現在回想起來，生命中的挫折，反倒是他成長的養分，「我要讓大家知道我是怎麼樣的人，唯有把自己攤在陽光下，毫不隱藏，才能真正做自己。」

擁有高顏值和高佻身形的李冠毅，16歲就已是小有名氣的男模，後來到巴黎學設計，更是與時尚結下不解之緣，但正是因為看多了，更能洞悉時尚產業的詭計，如今的他是「過盡千帆皆不是」，深覺得內在美比虛榮浮誇的時尚更重要。

李冠毅笑說，他小時候有很多零用錢，當模特兒打工也賺了不少，全都拿來買衣服和包包。後來巴黎的公寓淹水，他人正好在台灣，等他回到巴黎的住所，才發現數百萬的衣服包包全數泡水發臭爛掉，「剛開始很心痛，但後來就頓悟了，再美的時尚，最終都將成為爛臭的糞土。」

創業過程看盡人性面

李冠毅的創業過程中歷經艱辛，同時也看盡人間百態，有光鮮亮麗又美貌的貴婦，對名牌包百般疼惜呵護，卻對旁人頤指氣使，流露醜惡的人性。也有穿短褲背心、嚼檳榔的黑道叔伯，在他黑道父親去世之後仍不忘照顧後輩，並在他事業失敗之際伸出援手，讓他看到善良純樸的人性。

正因為如此，李冠毅平日穿衣只求舒適自在，不再渾身名牌，交友也不以貌取人，朋友三教九流都有，有中田英壽等社會名流，也有破解Apple Pay以1元買到500支手機的「天才駭客」張啟元，任何人在他眼中都是平等的，絕不存偏見與歧視，正因為他待人真誠、不大小眼，讓他贏得更多的友誼，每年東西名人集團舉辦慈善晚宴，總會在眾多友人的支持下募集上千萬的善款，可見他在時尚圈的好人緣 。

打造模特兒整合平台

日前李冠毅在諸多好友的資金挹注下，在上海成立國際模特兒整合大平台「MODELNOMY」，打造一個國際模特兒的生態經濟體，透過數據資料的建構和人氣排行榜，讓時尚品牌都能在平台找到合意的模特兒。而其中最令人驚喜的是數位化的虛擬模特兒，透過角色的設定，虛擬模特兒擁有個性、喜好和品味，十分前衛。

李冠毅笑說，千禧世代從小就接觸網路、電玩，對虛擬人物的接受度很高，甚至已有精品採用虛擬模特兒來展示服裝，「我是前衛的時尚人，不僅穿著要走在前面，思想也要走在前面才行，這樣才是真正的FASHION啊！」

(中國時報)