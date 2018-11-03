金豬旺財 生肖套組限量開賣

2018年11月03日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

S.T. Dupont銀蟒鋼筆，售價49萬8000元。（迪生提供）

S.T. Dupont中國獅打火機，售價55萬8000元。（迪生提供）

S.T. Dupont寶庫打火機，售價49萬8000元。（迪生提供）

S.T. Dupont龐克蒸氣龍鋼筆套組，售價66萬8000元。（迪生提供）

法國精品S.T. Dupont即起至月底在遠東SOGO敦南館1樓設立快閃店，為台灣VIP獻上5款高級訂製系列筆座和打火機套組，包括豬年紀念打火機、龐克蒸氣龍套組、中國獅套組、銀蟒套組和寶庫套組，各限量88組，僅接受預購，預計3到6個月到貨。

S.T. Dupont的年度生肖套組向來深受藏家的喜愛，明年為己亥豬年，新登場的年肖打火機套組是一尊胖嘟嘟、開口笑的可愛金豬，金豬雙手捧打火機，底座飾有成堆的元寶，有旺財之意。

除了金豬，品牌與藝術家2Saints合作的蒸氣龐克龍套組，則以工業革命時期以機械打造的噴火龍為主題，隨處可見的齒輪、螺絲等，為這尊機械龍更添氣勢。

中國獅套組則是邀請知名珠寶設計師Philippe Tournaire以寺廟宮殿大門前的石獅為靈感，打造充滿中國意象的一對金獅，有迎賓和守護的意涵，金獅腳踩金球、逗弄小獅，也有聚財與除煞保佑平安的意義。

蛇在東方與西方都是吉祥象徵，中國人視蛇為「小龍」，古埃及也把蛇當作君主的守護神，S.T. Dupont的年度銀蟒套組以珍貴的白色銀蟒為靈感，且因應文化的不同，設計2種不同嘴形。寶庫套組則以品牌經典D字徽章打造藏寶箱，箱上刻有象徵王權的鳶尾花和皇冠，底部則有象徵守護權位財富的騎士鋼盔、刀劍等，集奢華於一身，充滿皇室風範。

(中國時報)