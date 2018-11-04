2018年11月04日 01:30 中國時報 林周義／台北報導

苗栗縣一批問題蟹，出現在池中相繼死亡現象。（陳慶居攝）

衛生單位人員打撈後先行封存。（陳慶居翻攝）

戴奧辛汙染大閘蟹流向圖

偷賣戴奧辛大閘蟹持續擴大！繼上月「喬艾舶」及「侑豐」被發現偷賣戴奧辛大閘蟹，食藥署昨公布新增一家「約諮國際貿易有限公司」也偷賣，目前累積9312.6公斤戴奧辛大閘蟹流向不明，民眾恐已吃下肚。由於3家公司都在未獲許可下偷賣大閘蟹，遭食藥署處以停止具結保管權利1年，其中，「喬艾舶」及「約諮」各因短少7844.1公斤及1468.5公斤，將分別開罰9840萬元及1840萬元，共計1億1680萬元，創下違反具結先行放行規定史上最高罰金。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，戴奧辛大閘蟹流向共3處，分別為新北市貢寮區、宜蘭縣頭城鎮及苗栗縣頭屋鄉。其中，新北、宜蘭均由「喬艾舶」引進，分別提供新北郭姓業者及宜蘭蕭姓業者，共計13301公斤，經查目前短少7844.1公斤；宜蘭由「約諮」引進3800公斤，計短少1468.5公斤，流向不明；至於「侑豐」在偷賣後全數追回。

戴奧辛大閘蟹 新增1公司偷賣

鄭維智指出，截至今年11月1日止，共42批大陸大閘蟹報驗，其中遭戴奧辛汙染大閘蟹由3批增為8批，計40276.5公斤，其中9312.6公斤短少、流向不明，消費者恐已經吃下肚，食藥署已要求業者陸續回收，並責成衛生局清點封存，全案將由司法機關偵辦。

依食安法 裁處售價20倍罰鍰

依《食品安全衛生管理法》33條具結先行放行規定，產品未取得輸入許可前，不得移動、啟用或販賣。「喬艾舶」、「約諮」及「侑豐」因自行偷賣，食藥署依同法第51條裁處1年內不得再申請具結保管。

罰鍰方面，鄭維智表示，「喬艾舶」因確實將戴奧辛大閘蟹販售，故意違法且情節重大，依《食安法》第51條，裁處售價20倍的罰鍰，開罰9840萬元；而「約諮」目前也有戴奧辛大閘蟹流向不明的問題，若確定有販售行為，同樣得處以售價20倍的罰鍰，開罰1840萬元，總計1億1680萬元，為具結先行放行規定史上最高罰金。

損及肝、肺、胃 戴奧辛恐致癌

世衛組織早將戴奧辛歸為可能致癌物，會損及肝、肺、胃系統。權威醫學中心證實，不少肝癌、胃癌及淋巴癌都和戴奧辛有關。

(中國時報)