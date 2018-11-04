韓國瑜、陳樹菊 最強菜販愛心合體

2018年11月04日 01:30 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

被稱為「賣菜郎」的國民黨高雄市長候選人韓國瑜3日出席慈善會，與台東愛心菜嬤陳樹菊首次合體同框，堪稱最強菜販組合。陳樹菊表示，她不認識韓，只知道他風評很好，感覺是不錯的人；韓國瑜說，陳樹菊阿嬤賣菜僅微薄利潤，除了家用外，全部捐出做公益，默默付出令人感佩。

阿嬤首見韓總 感覺很不錯

中華基督教衛理公會在高雄辦「第12屆展開天使的翅膀」慈善募款餐會，希望募集850萬元，幫助台東、屏東50所學校的1200名學童，企盼社會大眾捐款幫忙。

由於韓國瑜晚上要趕往彰化為議長謝典霖造勢，提前至下午4點30分出席記者會，和陳樹菊一同宣傳愛心，也都透過簽名衣服義賣方式響應，馬前總統晚間6時45分也到場協助募款。

70歲的陳樹菊阿嬤從13歲開始賣菜，因困苦且生病的家人常受外界幫忙，於是將賣菜賺的錢全數捐出，連串善行，讓她從菜市場的市井小民成為《時代雜誌》百大人物，更被譽為台灣之光，她今年初因身體健康因素，從獨守56年的菜攤退休，搬到高雄阿蓮靜養。

陳樹菊說，來這邊是要幫台東偏遠鄉下貧窮學生募款，因台東縣長邀請，自己也在高雄，就想說來幫忙，事先不知韓國瑜也要來，因在修行且不參與政治，平常都不看報章雜誌、電視等。現場雖有熱情支持者突高喊凍蒜，但韓國瑜強調，這場合不談政治、只談愛心，大家一起為社會捐款幫助弱勢來努力。

助弱勢童展翅 盼募850萬

韓國瑜推崇陳樹菊善舉表示，十步之內必有芳草，人間處處有愛心，很多為善的人個性稍微含蓄，或未被牽動，不敢為天下先，但勾勒愛心台灣還是處處都有，這是一般俗稱的正能量，感謝樹菊阿嬤默默行善56年。

韓表示，像是創世基金會今年募款比往年少了7成，這反映大家口袋、銀行真的沒錢，大家愛心都有、但無餘力去行善，因為我們經濟下滑，是一種惡性循環，造成很多偏鄉孩童、隔代教養等，這場慈善募款的舉行，非常有意義；若有機會，也會努力去讓高雄成為愛心運轉的城市。

(中國時報)