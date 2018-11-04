韓國瑜、陳樹菊 最強菜販愛心合體

國民黨高雄市長候選人「賣菜郎」韓國瑜（右二），昨與台東愛心菜嬤陳樹菊（左二）首次合體，堪稱最強菜販組合，一同宣傳慈善募款餐會。（劉宥廷攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

被稱為「賣菜郎」的國民黨高雄市長候選人韓國瑜3日出席慈善會，與台東愛心菜嬤陳樹菊首次合體同框，堪稱最強菜販組合。陳樹菊表示，她不認識韓，只知道他風評很好，感覺是不錯的人；韓國瑜說，陳樹菊阿嬤賣菜僅微薄利潤，除了家用外，全部捐出做公益，默默付出令人感佩。

韓流助攻彰化 王惠美也爆棚

阿嬤首見韓總 感覺很不錯

中華基督教衛理公會在高雄辦「第12屆展開天使的翅膀」慈善募款餐會，希望募集850萬元，幫助台東、屏東50所學校的1200名學童，企盼社會大眾捐款幫忙。

由於韓國瑜晚上要趕往彰化為議長謝典霖造勢，提前至下午4點30分出席記者會，和陳樹菊一同宣傳愛心，也都透過簽名衣服義賣方式響應，馬前總統晚間6時45分也到場協助募款。

70歲的陳樹菊阿嬤從13歲開始賣菜，因困苦且生病的家人常受外界幫忙，於是將賣菜賺的錢全數捐出，連串善行，讓她從菜市場的市井小民成為《時代雜誌》百大人物，更被譽為台灣之光，她今年初因身體健康因素，從獨守56年的菜攤退休，搬到高雄阿蓮靜養。

陳樹菊說，來這邊是要幫台東偏遠鄉下貧窮學生募款，因台東縣長邀請，自己也在高雄，就想說來幫忙，事先不知韓國瑜也要來，因在修行且不參與政治，平常都不看報章雜誌、電視等。現場雖有熱情支持者突高喊凍蒜，但韓國瑜強調，這場合不談政治、只談愛心，大家一起為社會捐款幫助弱勢來努力。

助弱勢童展翅 盼募850萬

韓國瑜推崇陳樹菊善舉表示，十步之內必有芳草，人間處處有愛心，很多為善的人個性稍微含蓄，或未被牽動，不敢為天下先，但勾勒愛心台灣還是處處都有，這是一般俗稱的正能量，感謝樹菊阿嬤默默行善56年。

韓表示，像是創世基金會今年募款比往年少了7成，這反映大家口袋、銀行真的沒錢，大家愛心都有、但無餘力去行善，因為我們經濟下滑，是一種惡性循環，造成很多偏鄉孩童、隔代教養等，這場慈善募款的舉行，非常有意義；若有機會，也會努力去讓高雄成為愛心運轉的城市。

(中國時報)

告急 陳其邁辭立委背水一戰
新聞透視－高雄恐成震央 一路震向2020
姚文智籲大家一起幫港都
北漂族返鄉 投票列車熱售9成

燕反空汙 轟綠政策錯誤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。