燕反空汙 轟綠政策錯誤

2018年11月04日 01:30 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

年底10公投綁大選，昨展開意見發表會，由「反空汙」領銜提案人盧秀燕打頭陣。她痛批，民進黨執政後，空氣品質非但沒改善，還因執政當局錯誤的能源政策「火力全開」，讓空品惡化；而政府更放寬及格標準掩蓋空汙事實，「現在政府最大問題是對空汙視而不見，就不會加以改善」。

「空汙危害影響到全民，沒有一個人可以例外！」盧秀燕指出，東西髒了、有毒可以不吃，環境不好可以不去，但每個人都必須呼吸，若整體環境沒改善，沒人能置身事外，每吸一口氣都有致癌可能，政府最大責任就是將空汙整治好、面對現實。

她又說，過去秋冬才有所謂空汙季，現在幾乎整年都烏煙瘴氣，可惜政府一直沒聆聽人民聲音，也沒看見大家每天都要戴著厚重口罩，在空汙中辛苦生活，更不願面對明顯產生巨大負面影響的能源政策；盼藉由這次公投，讓因空汙受害、焦慮不安的民眾，有機會向政府表達意見。

經濟部稱 暫不蓋燃煤電廠

反方代表、經濟部政務次長曾文生反駁，改善空汙是政府重要工作，而盧指稱民進黨執政後空汙大幅惡化，但事實數據狀況不是這樣，2016年5月20日後台灣空品紅色警戒數字、空氣中PM2.5濃度都明顯減少。

他還質疑，公投案主張每年減1％火力發電量，但依政府政策，花7至8年降低台電總空汙排放的35％，效果跟判斷很明確。

而在另一場「反深澳」公投反方意見陳述時，曾文生說，政府現在開始到2025年，不會興建任何一座燃煤電廠，因沒有規畫，但未來是否依然要這樣，我們要保留一些可能，讓新的燃煤機組表現確定後再討論。

標準放寬 AQI遭批假數據

盧秀燕也諷，一般考試為60分及格，小明平時只能考20分、10分，考不到60分，因此將考試及格標準降為10分，看來功課就很好；而民進黨上台後，環保署長李應元在沒社會共識下，將空品指數AQI放寬，把紫爆變不見，過去75微克就會發生紫爆，民進黨就放寬到150微克，「難怪民進黨自認空品好」。

盧接著說，依舊版標準，2016年初到11月底紫爆天數就達199天，放寬標準後，過去10年僅6天紫爆，說不定接下來民進黨還會覺得紫爆天數多又要放寬，不僅掩蓋空汙事實，根本是假消息、假數據，從蔡英文總統到全體內閣都應抓去關3天。

(中國時報)