龍拚花博 英賴現身力挺

2018年11月04日 01:30 中國時報 王文吉 、 黃國峰 、 陳淑芬 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中花博3日正式開幕，這場國際盛事被視為台中市長林佳龍尋求連任的關鍵，蔡英文總統、副總統陳建仁、行政院長賴清德等，專程前往為林佳龍拉抬造勢。蔡英文致詞表示，台中花博完美展現台灣豐富的生態、最精緻的農業園藝、工業技術與科技實力，讓我們引以為榮。

國際盛事 賴搶第1天賞花

賴清德昨日下午在林佳龍陪同下參觀馬場園區，沿途不斷讚賞「很漂亮、不容易！」許多民眾看見賴、林合體，紛紛大喊「院長好、當選」！賴清德說，花博開幕首日，他迫不及待搶在第一天來欣賞，看見林佳龍的用心及市府團隊的努力，尤其遊客的笑容與讚美，足見花博辦得相當成功。

賴清德指出，台中市重視一級保育類動物石虎，花博不但沒有開發棲息地，反而保留給石虎，又將石虎作為吉祥物；百年后里馬場也是必須保護的文化資產，不僅指定為歷史建築保存，又開闢亞太最大的馬術競賽場地，台中市創造雙贏，值得各界給予肯定勵。

賴清德前腳剛走，副總統陳建仁隨即蒞臨荷蘭館開幕儀式，見證林佳龍與阿梅爾市長斐爾溫德簽署「台荷循環經濟宣言」。

陳建仁表示，明年4月花博展覽落幕拆除後，荷蘭館將成為全世界第一棟落實建材循環使用的建築，未來將座落在月眉糖廠；荷蘭、台灣的合作可讓全世界看到循環經濟的重要，讓我們對世界的永續發展，盡最大的努力，讓全世界有更美好的未來。

開幕晚會 小英讚市政建設

「這是一個令人感動的時刻！」蔡英文參加開幕晚會時說，台中世界花卉博覽會正式開幕，后里馬場、森林園區、外埔園區及豐原葫蘆墩園區也開園，迎接來自世界的朋友，讓大家一起聆聽花開的聲音、聆聽台中的聲音，更要看見台灣的美麗。

蔡英文並感謝林佳龍以超強的執行力、堅強的意志力，串聯起整個大台中，讓政府和民間社會的力量能夠投入籌辦台中花博，讓台中花博可完美展現台灣豐富的生態，以及最精緻的農業園藝、工業技術與科技實力。

蔡英文說，現場民眾在參與台中花博開幕及這場台灣盛事，並共同見證大台中時代的來臨，林佳龍的「大台中123」政策，包括三大副都心、舊城新生及綠、柳川整治，台中正在煥然一新，民眾透過花博即將看到的「新生的台中」，美好的台中，真的讓我們引以為榮。

(中國時報)