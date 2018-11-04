北中南串聯 喊用選票救藻礁

台灣健康空氣行動聯盟等環保團體3日在台北舉行「健康永續，藻礁永存」反空汙大遊行，參與民眾走到行政院外，用賴揆貼紙貼在行政院長賴清德的人像橫幅上抗議。（姚志平攝）

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中國時報
／綜合報導

反空汙大遊行北部場3日下午在凱道舉行，訴求「健康永續、藻礁永存」。國民黨新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人陳學聖、無黨籍桃園市長候選人楊麗環、朱梅雪等都出席。不少路過民眾直接加入遊行隊伍，更有家長帶著小朋友同行，總人數約5000人。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，行政院在深澳案和觀塘案的表現讓社會不滿，在中南部的空汙防制也令人失望，因此北中南串聯分進合擊，昨起台北、11日高雄、18日台中，每周都有反空汙遊行。

要健康婆婆媽媽團長洪秀菊說，11日高雄場主要訴求包括高市府訂「生煤管制條例」、禁止移汙抵固汙等，並在終點站設計特別儀式，帶領人民怒吼向空汙宣戰，藍綠高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁及國民黨屏東縣長候選人蘇清泉均會出席。

昨日凱道遊行隊伍群眾還在行政院大門外圍欄張貼揶揄閣揆賴清德的貼紙，也在民進黨中央黨部貼上2013年蔡英文書寫的「藻礁永存」標語，提醒執政黨莫忘初衷。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，明天將於桃園市政府開記者會，正式提出「桃園藻礁暫定自然地景」申請案，盼市長鄭文燦12日前啟動指定藻礁為暫定自然保留區，履行2014年市長選舉前的承諾，若桃園市府不作為，農委會應於13日前啟動指定藻礁為暫定自然地景，行政院則應於15日前主動撤回三接案，並為兒戲政策道歉；東海大學生命科學系教授林惠真也說，今年將是她34年來首次不投票給民進黨。

對於凱道反空汙大遊行，行政院發言人Kolas Yotaka表示，空汙法已修正通過，將擴大汙染源納管範圍，並加速燃料及有害物質管制，另通過「空氣汙染防制行動方案」，明確訂定2019年空汙紅害日減半目標，並推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別全面禁售燃油機車及汽車，紅害日數已由2015年997次、2016年874次，逐年下降至2017年483次。

(中國時報)

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