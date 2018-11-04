力保中台灣 龍團隊祭政績牌

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中國時報

決戰中台灣！龍燕爭霸戰，擁執政優勢的台中市長林佳龍，被對手盧秀燕追趕成五五波，民進黨惟恐大意痛失江山，近兩個月來，從中央到地方傾全力要力保中台灣這個直轄市。府院高層多次輔選林佳龍，蔡英文總統日前還低調南下，私下與數百名中市里長進行午餐會等，全力鞏固中台灣選情。

民進黨高層緊張，起因於對手頻頻拋出民調落後數據，猛攻林佳龍選情不佳；綠營原僅接招但不應戰，除指為機構效應，自認內部民調仍穩定領先，數字僅參考用，老神在在強調「會努力把市政做好」，四兩撥千金回擊；殊不知，一再不以為意，最後可能大意失荊州。

林佳龍日前在花舞館試營運記者會，誓言辦好花博，強調成敗無關選舉，捨我其誰的氣度，令許多人佩服。龍團隊繃緊神經下，花博開幕日還算順利，各界憂心的交通，也因接駁奏效沒出狀況。政壇人士表示，花博人潮若能帶來錢潮，促進地方經濟，民眾口袋有感，對林佳龍在豐原、后里、外埔選情具有加分效果。

林佳龍也有意借花博拉攏親民黨關鍵的5％選票。開幕前夕特地透過親宋議員陳清龍代邀宋楚瑜到台中搶先看；亦步亦趨地陪同「宋省長」走訪花博園區，還詳盡簡報介紹。宋省長也不是省油的燈，在記者追問下，對於挺龍與否？仍不願輕易鬆口。

綠營民代私下表示，林佳龍連任之路剛開始走得順利，但因為「太過靠勢」，面對對手強烈攻勢，不願正面回擊，導致近期選情不太樂觀。龍團隊官員直言說，政績恐怕是最後王牌，如綠川、柳川、葫蘆墩圳改造、世界花博、台糖帝國糖廠、捷運綠線試運轉、敬老愛心卡等，就看市民對政績牌能否有感。

(中國時報)

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