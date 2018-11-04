告急 陳其邁辭立委背水一戰

民進黨高雄市長候選人陳其邁，3日舉行勞動者之夜，總統府祕書長陳菊喊到聲嘶力竭，要大家投給陳其邁，一棒接一棒，打造高雄夢。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

「讓全台灣看看真正的高雄基層聲音！」陳其邁昨晚舉辦「勞動者之夜」，主辦方估近3萬人擠爆會場，展現勞工大團結氣勢；陳其邁也在台上正式宣布辭去立委職務，強調將未來奉獻給故鄉高雄，背水一戰的態度令支持者相當振奮。

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這場「勞動者之夜」大高雄勞工後援總會成立大會，共200多位大小工會領袖出席，包括傳出倒戈邀請韓國瑜參加餐會的高雄市總工會理事長林明章，他被以勞工後援總會榮譽總會長身分介紹上台後，不斷搖動旗幟，奮力疾呼「高雄不能輸！」

200多位工會領袖出席

主辦單位宣布，現場湧入近3萬人，由於各工會大拚場，輸人不輸陣，參與團體以不同背心、帽子、手舉牌辨識，座位席各區域整齊劃一，陳其邁在各工會理事長簇擁下大進場，全場高喊「陳其邁凍蒜」、「高雄加油」。

訴求未來奉獻給故鄉

陳其邁訴諸感性，細數在高雄成長的歲月說，用生命捍衛高雄是在地囝仔唯一使命，他宣布即日起辭掉立法委員，未來人生就是用來守護台灣、繁榮高雄、守住台灣民主，他向市民發誓，要把人生最精彩的歲月，奉獻給故鄉高雄。

總統府祕書長陳菊現身站台，感性謝謝大家站在正義是非出來相挺，感謝勞工沒讓民進黨孤單，她聲嘶力竭高喊「高雄人沒漏氣、加倍愛高雄」、「高雄一棒接一棒、陳其邁最棒」。

菊姐大喊一棒接一棒

此外，3日下午陳其邁在楠梓區舉辦農民大造勢，高雄地區農會理事長李清讚出面動員，現場湧入近4000人，陳其邁批評韓國瑜的經濟政策不切實際，請市民眼睛放亮，支持腳踏實地、與農民禍福與共的陳其邁。

陳其邁批評對手站在威權、國民黨統治的立場，而他則是在學生時代參與廢除刑法第100條、野百合學運、在立法院捍衛台灣百分之百言論自由；他強調和韓國瑜是不一樣的人，一個是「老藍男」，他則是堅持台灣立場、高雄價值，是高雄子弟。

高雄地區農會總幹事李永堂表示，現場準備3000張椅子，全部坐滿，還有人坐在石台上，大家都是來支持陳其邁的，可見基層還是支持陳其邁，不像坊間傳言說已經翻盤。

(中國時報)

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