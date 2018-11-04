韓流助攻彰化 王惠美也爆棚

2018年11月04日 01:30 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜3日晚間首度到彰化溪州為彰化縣議會議長、也是縣議員候選人謝典霖和彰化縣長候選人王惠美助攻，湧入數千支持民眾，現場大爆棚，韓國瑜呼籲大團結；蔡英文總統3日也第9度到彰化輔選，呼籲支持配合國家政策的彰化縣長魏明谷連任。

韓國瑜在議長謝典霖競選團隊邀請下，首度到彰化輔選。國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前立委院長王金平等國民黨大老和各國民黨候選人幾乎全到齊，打選戰熱情衝到最高點。

謝典霖表示，這次是藍營最團結的一次，對政治冷漠下場就是被糟糕的人統治；民進黨執政用意識形態治國，斷絕大陸交流，也沒辦法接到日、韓訂單，一例一休讓產業失去競爭力，基層叫苦連天。

王惠美說，這次以翻轉彰化、改變命運作為選舉主軸，從大眾運輸、產業政策改造彰化，翻轉未來。

韓國瑜說，台灣人對政治人物越來越不信任，是太多人一上任就忘記老百姓需要什麼？老百姓的要求其實很簡單就是安居樂業，整個南台灣要合作起來，台灣處境像荷包蛋，蛋白區痛苦，蛋黃區的投資和觀光都不來，彰化縣和高雄要聯手把農產品、漁產品等蛋白區的東西都賣出去，拚好生活，賺錢、賺錢、再賺錢，南台灣大團結，找回榮光。

蔡英文3日到彰邑關帝廟上香、參加社區關懷據點成果展，懇託讓魏明谷再做4年；指出彰化縣市的需求，中央都優先給。魏明谷說，總統是福星，今年20多個颱風，沒半個吹到台灣來，帶來國泰民安，建設台灣越來越進步。

蔡英文強調，這次選舉很重要選，也是「總統選縣長」，只有能和中央緊密配合，國家政策才會做得更徹底、建設更加速。

(中國時報)