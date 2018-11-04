新聞透視－高雄恐成震央 一路震向2020

2018年11月04日 01:30 中國時報 朱真楷

為什麼陳其邁會從最初的躺著選，變成跳起來選，到現在被逼到辭去立委選？其關鍵，除他本人終於意識到對手已兵臨城下；更重要的是，挖地三尺都是綠色的高雄，對民進黨有其重中之重的意義，一旦這座南方政治堡壘被攻破，高雄無疑將成為2020政權保衛戰的震央，一路震向蔡英文。

對陳其邁而言，請辭立委是必然結果。因為，若他當選市長，依法當然得卸除民代；反之，假若落選，試問原本以為年底就能到市府上班的他，還有心思回立院嗎？從人性角度而論，恐是無心也無力。因此，既然已無眷戀這份職務的理由，乾脆順勢請辭換人氣。

然而，這麼做或能刺激選情，但比起辭立委，陳其邁更重要的課題，是必須徹底認清為什麼韓國瑜會爆紅？

高雄選舉，已不能再以「傳統藍綠版圖」分析；也就是說，今年的高雄市長選舉，根本就不是「民進黨與國民黨」的選舉，而是「民進黨與高雄人」的選舉。而且，民進黨顯然已被推向多數高雄人的對立面。

無奈的是，民進黨顯然還未意識過來，才會直到此刻，還在訴諸藍綠對抗，認為只要鞏固綠色基本盤，終能險中求勝。

問題是，這種戰術能打中要害嗎？如果連槍口該瞄哪都判斷錯誤，選情能不悲觀嗎？就算最後能贏，恐怕也只是慘勝，保住裡子，面子卻掛不住。

撇開陳其邁個人輸贏不談，更嚴肅的課題是，近年民進黨一再自詡高雄是「綠色執政、品質保證」的典範，如果連這座「招牌縣市」都輸掉，這不僅代表民進黨的總體施政表現不被多數人接受，更意味著綠營鐵票倉被攻破。

屆時，別說蔡英文連任有問題，當全黨士氣喪盡，蔡英文恐怕更將面臨被倒戈換人的困境。

就情感面來看，很難相信「挖地三尺都是綠色」的高雄，會有翻盤的一天。問題是，從選民熱情到各類民調數據趨勢，韓國瑜崛起，甚至是暫時領先，已是不爭的事實。陳其邁想贏，就得盡快認清民心趨向，調整戰術，繼續猛打藍綠，終將作繭自縛。

(中國時報)