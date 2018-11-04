北漂族返鄉 投票列車熱售9成

2018年11月04日 01:30 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵青年返鄉投票，近50所大學學生組織首度串連發起「2018青年民主返鄉列車」，目標募款新台幣80萬元，最多可有2500名18到35歲青年受惠，能以101元的車資返鄉投票，其中以台大做為發車點的6輛遊覽車，目前台中以南車票已出售9成。

由台大學生會、清華大學及交通大學近50所大專校院串聯所成立的台灣青年民主協會，昨宣布將由10所大學作為發車點，以利青年返鄉投票。

台灣青年民主協會指出，往年青年返鄉專車，由個別大專校院發起，今年首度大規模跨校串聯，規畫以10所大學作為發車點，讓青年便利返鄉投票。

台灣青年民主協會表示，活動截至目前為止，已募得總額近60萬元，吸引超過2000人參與捐款，而募資目標則是在11月9日前募得80萬元，以利可以讓2500位青年，以101元的低廉車資，返鄉參與縣市首長、議員大選及公民投票。

台大政治系學生李欣來自高雄，她說，台北與高雄往返高鐵票為3000元，為了省錢，南部學生大多會掌握便宜的交通方案，這項計畫能鼓勵在外遊子的返鄉投票意願，若計有60萬名青年都返回各地投票，「一個小小的改變，能帶來巨大的改變，每一票的累積，都是改變的開始。」

台灣青年民主協會祕書長張育萌則說，回顧往年大選，青年投票率都比65歲以上公民低約2成，並非代表青年不願投票，而是許多人離開戶籍地求學、就業，周末假日還忙著打工，或想省下一筆車費，才無法在關鍵的時間返鄉投票，今年全台各地大學學生組織串聯，就是希望協助更多青年返鄉參與重要的選舉。

台大學生會會長吳奕柔說，她來自台南，年底地方選舉結合公投，且公投只要滿18歲就有投票權，期待透過「互揪」的方式，讓更多青年回去投票，「我也會回到台南投下我手中的一票。」

(中國時報)