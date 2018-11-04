1坪換1坪沒了 大林蒲人北上抗議

2018年11月04日 01:30 中國時報 廖德修 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

圖為遭到近600家石化和鋼鐵等重工業和約800支煙囪包圍的高雄小港大林蒲社區。（本報資料照片）

全國最大規模高雄市大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村案，日前傳出行政院版本將採取土地徵收的方式，讓居民非常擔心。30多位在地人士，包括多位7、80歲老者，昨天清晨搭車北上，到總統府前向蔡英文總統及總統府祕書長陳菊陳情，爭取權益。

總統府派代表收下民眾陳情書後，允諾會盡快呈報給上級長官。但府方表示，因為這不是府的領域，會轉給行政部門處理。

沒錢購屋 憂流落街頭

大林蒲遷村案牽涉土地124公頃，住戶約2萬人，行政院前院長林全前年11月19日親自造訪大林蒲提出遷村議題，2017年高雄市長陳菊以土地一坪換一坪作為問卷內容，居民才會以高比例贊成遷村，但現在卻變成徵收，居民很擔心沒錢購屋而流落街頭。

政院食言 自救會不滿

監督大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村聯盟召集人陳椒華表示，5年來南部許多環團陸續反對南星計畫、國七、曄揚石化等不當開發案，也關心居民遷村問題。但這2年來政府並未提出法定遷村計畫，也沒召開聽證會，將使大林蒲居民權利嚴重受損，所以許多聲援團體組成監督遷村聯盟，為居民爭取權益。

大林蒲遷村自救會長黃琨育表示，前閣揆林全保證遷村後一定更好，目前的政府卻未照這個方向努力，最近竟想用協議價購，意圖涵蓋一坪換一坪及其他優惠條件，大玩文字遊戲。

他強調，大林蒲遷村應專案處理，用特別條例、特別法來遷村，但政府對外卻說是大林蒲人自己要搬遷，而且89.4％的居民同意遷村，然而自始至終卻未和居民協調任何條件。應依循正常遷村步驟，公布計畫書與居民協調，不要再透過網路媒體亂放話，不斷欺騙、恐嚇居民。

促守承諾 提3項訴求

此外，陳情居民亦強調，大林蒲遷村是因小英政府的5+2政策需要這片土地打造循環經濟園區，不應口口聲聲說是大林蒲人自己要遷村。政府須承認是中央需求才有大林蒲遷村案，然後提出實際遷村計畫書及正式公文。

大林蒲邦坑鳳鼻頭聯合自救會的主要訴求包括：1.公布法定遷村計畫書草案，舉辦行政聽證會。2.信守承諾，土地一坪換一坪，地上物應依重建時價補償。3.反對協議價購、反對被徵收。

(中國時報)