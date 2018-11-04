1坪換1坪沒了 大林蒲人北上抗議

反對不當遷村，大林蒲居民昨清晨北上，到總統府前陳情抗議。居民批評政策搖擺不定，政府只是要大林蒲的土地，強迫民眾遷村，而不是真正因為空汙。（廖德修攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
圖為遭到近600家石化和鋼鐵等重工業和約800支煙囪包圍的高雄小港大林蒲社區。（本報資料照片）

全國最大規模高雄市大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村案，日前傳出行政院版本將採取土地徵收的方式，讓居民非常擔心。30多位在地人士，包括多位7、80歲老者，昨天清晨搭車北上，到總統府前向蔡英文總統及總統府祕書長陳菊陳情，爭取權益。

總統府派代表收下民眾陳情書後，允諾會盡快呈報給上級長官。但府方表示，因為這不是府的領域，會轉給行政部門處理。

沒錢購屋 憂流落街頭

大林蒲遷村案牽涉土地124公頃，住戶約2萬人，行政院前院長林全前年11月19日親自造訪大林蒲提出遷村議題，2017年高雄市長陳菊以土地一坪換一坪作為問卷內容，居民才會以高比例贊成遷村，但現在卻變成徵收，居民很擔心沒錢購屋而流落街頭。

政院食言 自救會不滿

監督大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村聯盟召集人陳椒華表示，5年來南部許多環團陸續反對南星計畫、國七、曄揚石化等不當開發案，也關心居民遷村問題。但這2年來政府並未提出法定遷村計畫，也沒召開聽證會，將使大林蒲居民權利嚴重受損，所以許多聲援團體組成監督遷村聯盟，為居民爭取權益。

大林蒲遷村自救會長黃琨育表示，前閣揆林全保證遷村後一定更好，目前的政府卻未照這個方向努力，最近竟想用協議價購，意圖涵蓋一坪換一坪及其他優惠條件，大玩文字遊戲。

他強調，大林蒲遷村應專案處理，用特別條例、特別法來遷村，但政府對外卻說是大林蒲人自己要搬遷，而且89.4％的居民同意遷村，然而自始至終卻未和居民協調任何條件。應依循正常遷村步驟，公布計畫書與居民協調，不要再透過網路媒體亂放話，不斷欺騙、恐嚇居民。

促守承諾 提3項訴求

此外，陳情居民亦強調，大林蒲遷村是因小英政府的5+2政策需要這片土地打造循環經濟園區，不應口口聲聲說是大林蒲人自己要遷村。政府須承認是中央需求才有大林蒲遷村案，然後提出實際遷村計畫書及正式公文。

大林蒲邦坑鳳鼻頭聯合自救會的主要訴求包括：1.公布法定遷村計畫書草案，舉辦行政聽證會。2.信守承諾，土地一坪換一坪，地上物應依重建時價補償。3.反對協議價購、反對被徵收。

(中國時報)

北漂族返鄉 投票列車熱售9成 高市：未立專法 先照規範徵收

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。