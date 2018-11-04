新聞透視－監控臉書 就是戕害民主

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中國時報

為防止民眾詆毀元首，國安局全面監控臉書。然而，有人宣稱這種監控是不分政黨都會幹的事；有人說過去有人只因讀了一些書、認識一些人就被抓被殺，監控臉書不算甚麼。甚至有人說，假新聞既然存在，政府若不監看，形同放任民主被破壞。

然而會這樣比較的人，犯了好幾種謬誤，首先，不該拿戰爭時代戒嚴中的政府，來跟和平時期自由民主時代的政府比自由程度。我們現在有在打仗？還是我們的政府是威權統治政府？我們本來就應該要更自由。

再來，當初那些在蔣中正統治時代被抓甚至被殺的人，並非只是單純的讀書，認識的更不是普通的人。例如鍾逸人，228事件中擔任「二七部隊」部隊長，與政府軍隊交火。李石城加入中共派來台灣活動的地下組織「台灣省工作委員會」組建的「青少年先鋒隊」，擔任小組長，進行基礎操演。吳聲潤也加入共產黨地下組織，接到解放通知後，暗地製作手榴彈。

縱使表面上政府監控後，沒有立刻抓人，但是憲法規範選舉採無記名投票，用意就是保障人民有不受他人脅迫自由選擇的權利。如今政府監控臉書，從政治相關的發文、留言、按讚、分享內容，多少可以看出一個人的政治立場和投票傾向，那麼未來，若是商人業者，是否因此擔心政府標案不給你；若是公務員或老師，是否因此擔心考績打丙等升職永遠輪不到，那這些本身權益有可能受到政府影響的人，是否因此就喪失了在臉書等處肆無忌憚表達意見的自由？

監控臉書根本不是減輕假新聞對民主的戕害，而是減輕對執政黨的傷害，把維護執政黨的形象跟「民主體制」畫上等號，聽起來倒是跟「朕即國家」的獨裁政體思維，有幾分雷同。

(中國時報)

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