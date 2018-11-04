國安局坦承監控臉書 小英急滅火 丁：威權復辟 民進黨政府應道歉

2018年11月04日 01:30 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國安局公開坦承監控臉書，以蒐集詆毀元首情資；消息傳出，蔡英文總統立刻滅火說「不會受到監控」。但國民黨台北市長候選人丁守中批評，蔡總統與國安局先前在立法院的說法根本互相矛盾，到底哪個才是假新聞？呼籲蔡英文應為威權復辟公開向人民道歉。

新北市長朱立倫也說，民進黨拚政治不拚經濟，這兩天更誇張了，臉書批評總統會被國安局監控，電視節目不能隨便到高雄罵民進黨，會被拒播，這些作為讓他想問馬英九，當總統時會這樣做嗎？

丁守中昨透過臉書發表一篇標題為「蔡英文總統應該在開玩笑吧」文章。他表示，蔡英文在臉書說，「在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控」。問題是，坦承監控臉書等公開社群的人，就是國安局長，到底哪個是假新聞啊？

丁守中質疑，什麼東西都往國家安全的大帽子推，把批評時政當作「詆毀元首」監控偵蒐，這不是在搞政治偵防嗎？難怪在野黨認為是威權復辟，政府對這些標準侵害人民自由的行為毫無警惕，我們真的重回戒嚴了嗎？

丁守中說，民主進步黨的黨名，是要落實，不是補八字、騙選票的。蔡總統需要的不是澄清，是要為民進黨政府這些離譜行為道歉。

昨日丁守中被記者問到是否擔心臉書遭國安局盯上，他表示，國安局的作為非常荒謬，因為在過去幾年，我們都還可以批評政策、批評國家的領導人，怎麼現在變成不能批評，這不是走回戒嚴的老路嗎？

至於國安局監控臉書，是否可能成為選前奧步？丁守中說，國安局應該是維護國家安全，不應該過多介入選舉，更不應介入內政。

(中國時報)