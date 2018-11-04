高屏雲彰揚塵 懸浮微粒超標

2018年11月04日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

為防止河川揚塵，地方環保局在河灘地噴灑三仙膠固定地面。（環保署提供）

入秋後東北季風增強，北部易受境外汙染物移入影響空氣品質，西半部則因大氣擴散條件不佳，汙染物大都沉積在下風處的高屏地區，加上風勢強烈，容易造成河川揚塵，使得中南部各地的監測站常出現紅色警示，甚至紫爆，影響民眾的健康。

濁水溪下游 最嚴重

環保署空保處官員表示，依據氣象局預報資料，若是東北季風特別強烈，或冬季期間大陸沙塵暴來襲時，環保署會每天發布預報結果及每小時的監測值，主動以通訊軟體通報地方環保局，進而啟動區域空氣品質惡化防制措施，避免空氣品質過於惡化。具體辦法包括：加強管制汙染源、啟動公民營固定汙染源降載減排、避免露天燃燒及抑制河川揚塵等。

空保處官員說，以10月下旬一波東北季風挾帶汙染物來襲為例，環保署除了通知經濟部所屬的台電公司各火力電廠降載減排，各縣市環保局也出動人力巡查轄區內的工廠，要求配合減量排放。河川地區的揚塵則透過各種覆蓋方法以及大量灑水來抑制塵土飛散。

各地灑水車 隨時待命

而濁水溪下游至出海口的揚塵通常最嚴重，會影響沿岸雲林、彰化幾個鄉鎮的空氣品質，PM10（懸浮微粒）往往嚴重超標，雲林縣隨即成立應變中心，在40號越堤路低灘地噴灑三仙膠10公頃，並針對轄區內容易發生逸散的公私場所或營建工地，執行進出車輛沖洗及防塵措施，裸露地表則加以覆蓋並減少擾動，以免激起揚塵，消防局也啟動1部灑水車加強灑水。

濁水溪對岸彰化縣政府則於高鐵橋下噴灑三仙膠5公頃，水利署第四河川局也啟動5部灑水車加強灑水，以及挖土機掘開引水渠道，完成約100公尺水覆蓋，再加上10公頃布水線，視揚塵的狀況，由上游的集集攔河堰增加放流量流，以抑制塵土飛揚。

此外，縣政府與鄉鎮公所也動用村里長廣播、網站跑馬燈、新聞跑馬燈等方式，通知各地民眾注意河川揚塵，減少戶外活動。

(中國時報)